Taranto, lavori sulla nave San Marco: scatta l'ispezione di Anac e Guardia di Finanza. Al setaccio bando e affidamenti

L'ammodernamento della nave San Marco della Marina militare sotto la lente dell'Anac e del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza di Roma: ispettori e militari, infatti, si trovano in queste ore a Taranto, all'Arsenale Militare, per esaminare bando e contratti relativi ai lavori sull'imbarcazione e valutare se siano stati o meno violati i principi di concorrenza, par condicio e non discriminazione in materia di appalti pubblici.

Il bando

Ma come si è arrivati all'ispezione? I lavori per l'ammodernamento della nave militare erano inseriti in un unico bando di gara, successivamente sono stati spacchettati in 11 gare diverse e poi ricongiunti per finire aggiudicati a un unico consorzio di imprese. Valore complessivo, tre milioni di euro. L'Agenzia nazionale anti-corruzione contesta che non sussisteva il requisito di urgenza, critica la genericità delle specifiche tecniche indicate nel bando e l'indicazione, evidenziata nel bando, delle caratteristiche del personale incaricato dei lavori, così creando le condizioni per favorire un operatore economico a scapito di altri.

L'altra ispezione

Il sopralluogo con esame dei documenti in corso all'Arsenale della Marina militare non sarà l'unico della giornata. Le Fiamme gialle insieme ad Anac, infatti, andranno anche alla Stazione navale di Taranto per esaminare gli affidamenti assegnati dal Comando della stazione a partire dal 2018.