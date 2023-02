La moglie del direttore generale della Asl nominata responsabile dell’Ufficio gare territoriali, istituito con lo stesso provvedimento di nomina il 30 dicembre scorso. Bufera sull’Azienda sanitaria di Lecce: la segnalazione del presunto conflitto d’interessi dell’allora commissario straordinario, da pochi giorni direttore generale, Stefano Rossi è arrivata sul tavolo del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia. A firmarla, Giovanni D’Ambra, segretario provinciale del sindacato Cisal Sanità. «Riteniamo – scrive D’Ambra – che quanto accaduto possa indebolire la fiducia a credere, da parte dei dipendenti, nell’imparzialità e nel buon andamento dell’azione amministrativa e sanitaria dell’Asl di Lecce. Proprio perché il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un’alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l’imparzialità richiesta da tale responsabilità, imparzialità che può venire meno a causa degli interessi in causa anche potenziali».

L'atto contestato

Il provvedimento del 30 dicembre scorso che ha scatenato l’indignazione del sindacato è firmato dal direttore amministrativo della Asl di Lecce, Yanko Tedeschi e da Rossi. Per evitare «plurime gare ponte» e «procedere all’espletamento di procedure di gara aziendali territoriali», l’Azienda «dispone di istituire l’Ufficio gare territoriali all’interno dell’Unità Coordinamento servizi amministrativi distrettuali» con l’obiettivo di avviare le gare per l’acquisto «sotto la soglia comunitaria di beni e attrezzature sanitarie da destinare ai distretti socio sanitari». Giacché la responsabile del Coordinamento servizi amministrativi distrettuali, Rosanna Indiveri – ovvero la moglie di Rossi - «ha maturato notevole esperienza nella gestione e nel coordinamento delle procedure amministrative per l’approvvigionamento di beni e servizi sia in qualità di Responsabile unico del procedimento in numerose procedure di gara sia quale referente aziendale di specifiche schede di progetti di investimento», la Asl ha dunque scelto di nominarla responsabile dell’Ufficio gare territoriali.

Indiveri è dirigente amministrativo della Asl di Lecce sin dal 2015 e ricopre l’incarico di capo del Coordinamento dei servizi amministrativi distrettuali da maggio del 2022. Per questo motivo, dopo la nomina di Rossi a commissario straordinario della stessa Asl l’8 luglio scorso, partì una prima segnalazione all’Anac sulla presunta incompatibilità dell’incarico assegnatogli con il ruolo svolto dalla moglie. A quella prima contestazione scritta dei sindacati, replicò la Asl con la responsabile per l’anticorruzione e la trasparenza Sonia Cioffi, che escluse l’esistenza di incompatibilità e conflitto di interessi riguardanti Rossi e la moglie, poiché fra le cause di inconferibilità e incompatibilità previste per i dipendenti pubblici dalla legge non è contemplato «il rapporto di coniugio». Rassicurazione che, evidentemente, non è stata ritenuta sufficiente da Cisal.

La replica del dg Asl

Ieri, il direttore generale Rossi ha affidato a una breve nota la sua replica: «Risponderemo compiutamente alla segnalazione di Cisal come in passato, mettendo sempre in indirizzo tutte le Autorità astrattamente competenti qualora si dovessero ravvisare irregolarità di qualsiasi genere. Sottolineo che alla dottoressa Rossana Indiveri non sono stati affidati incarichi nuovi e diversi da quelli già ricoperti. Probabilmente si fa riferimento a provvedimenti organizzativi nell’ambito dell’attività inerente l’incarico da lei già rivestito, prima ancora del mio insediamento in Asl Lecce. Analoga organizzazione - ha concluso Rossi - riguarda specularmente l’Ufficio gare ospedaliere. Entrambe queste funzioni operano su delega del Direttore dell’Area Gestione del patrimonio».

La lettera di Cisal, oltre che ad Anac, è stata inviata anche alla Regione: al presidente Michele Emiliano, all’assessore regionale Rocco Palese e al capo del Dipartimento Salute, Vito Montanaro. Per il momento, tuttavia, l’ente non ha assunto alcuna iniziativa sulla vicenda, mentre si attende un pronunciamento dell’Autorità nazionale per l’anticorruzione.