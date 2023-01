Salento, paziente oncologica attende per tre mesi il risultato di un test: la consegna oggi, dopo lo scandalo

Consegnato l’esito dell’esame istologico, atteso da tre mesi, alla 36enne di Copertino. La donna nell’ottobre dello scorso anno si era sottoposta a isterectomia, ovvero l’intervento di asportazione di utero, tube e ovaie, i cui campioni biologici erano allo studio del reparto di Anatomia patologica dell’ospedale di Gallipoli. Tre mesi d’attesa trascorsi tra ansie e preoccupazioni per il proprio stato di salute.

L'indagine interna



L’indagine interna avviata dall’Asl, che ha permesso di analizzare il quadro della paziente oncologica, ha avuto quindi il suo riscontro e questa mattina la 36enne si è recata in ospedale per ritirare l’esito dell’esame.

L'altra donna in attesa del risultato

Resta invece in attesa di chiamata dall’ospedale di Gallipoli la 49enne di Calimera che ieri aveva raccontato un caso simile con il ritardo nella consegna dell’esame istologico che si protrae dal 21 dicembre scorso. Risposte che dovrebbero arrivare nelle prossime ore, secondo quanto riferito dall’Asl Lecce, che nel precisare che gli “esami istologici di cui si è parlato non riguardavano emergenze legate a casi di tumori, bensì a screening di controllo”, ha comunicato l’ottimizzazione delle procedure per risolvere i ritardi accumulati.