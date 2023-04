Boom di visitatori per il Museo MarTa

Boom di visitatori per il museo di Taranto nella giornata del 25 aprile. Sono stati 2.583 i visitatori che ieri hanno scelto di approfittare della giornata di festa e dell'ingresso gratuito per ammirare i tesori del MarTa, il Museo archeologico nazionale di Taranto.

I tesori

Grande afflusso soprattutto per vedere il gruppo scultoreo di Orfeo e le sirene, esposto nel MarTa dallo scorso 5 aprile e rientrato in Italia, dal Paul Getty Museum di Los Angeles, la scorsa estate.

Il gruppo, del quarto secolo avanti Cristo, era stato trafugato con uno scavo clandestino a Taranto negli anni ‘70. Il rientro delle statue in Italia è stato possibile grazie ad un’operazione congiunta dei Carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Taranto col supporto del District Attorney’s Office di Manhattan-New York e dell’Homeland Security Investigations.

L'afflusso

Nei giorni precedenti la Pasqua e durante il ponte di Pasqua i visitatori sono stati 5mila. Con il risultato registrato nella giornata odierna sale a circa 20.000 il numero dei visitatori nel solo mese di Aprile. L’1 Maggio il MarTa effettuerà un’apertura straordinaria dalle 8.30 alle 19.30.