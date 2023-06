Le scuole hanno chiuso i battenti da pochi giorni e per le famiglie di Brindisi è tempo di scegliere l camp estivi più adatti alle esigenze dei propri figli. Da quelli sportivi alle esperienze all’aria aperta, dai camp artistici ai laboratori scientifici: i bambini possono immergersi in nuove sfide e scoprire talenti nascosti.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Brindisi, torna il palio Urbano di Sant’Elia: competizioni e cena tra i partecipanti. Pronta la seconda edizione SCHEDE Giornate europee dell'archeologia dal 16 al 18 giugno: ecco tutti i siti aperti in Puglia BRINDISI Fasano, i pediatri premiano le spiagge a misura di bambino con la Bandiera Verde. Ecco quali sono I PROGETTI Brindisi, basket da strada in periferia: ad agosto tre nuovi impianti. Ecco dove sorgeranno

Difficile trovare posti liberi

I programmi offrono un ambiente sicuro e strutturato, con istruttori esperti che li guideranno e li sosterranno nel loro percorso di apprendimento. In città con la crescente domanda da parte delle famiglie, si è verificato un vero e proprio boom ed è già difficile trovare un posto libero. Prende il via questo pomeriggio, con la consegna delle t-shirt, la proposta ludica ed educativa dell’Oratorio Salesiano, confermandosi ancora una volta in prima linea nell’attenzione al benessere dei ragazzi. Grazie ad una folta equipe di animatori, collaboratori adolescenti e genitori, che gratuitamente offrono il loro tempo e le loro competenze, i ragazzi potranno vivere giorni spensierati, ricchi di divertimento e di intensa socializzazione. Il campo estivo “Estate Ragazzi 2023” dai 7 ai 12 anni di età si svolgerà dal 19 giugno al 15 luglio. «L’Estate Ragazzi - spiegano gli organizzatori - è strutturata in due parti: la mattina 8.30 – 12, dal lunedì al venerdì. Il pomeriggio dalle 17 alle 20, dal lunedì al sabato. I bambini potranno prendere parte ad attività sportive, giochi di squadra, momenti formativi di gruppo, mare e acquapark, preghiera e tanto altro ancora». Per i ragazzi dai 13 anni in su il campo estivo presso l’oratorio dei Salesiani si svolgerà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

A contatto con la natura

Per un’estate all’insegna della natura, appuntamento da non perdere con il camp estivo proposto dalla cooperativa Thalassia nella splendida cornice di Torre Guaceto. Mare e terra, escursioni, esperienze e laboratori si alterneranno per regalare ai partecipanti una settimana di divertimento, conoscenza e respiro di aria buona. «Ogni giornata - sottolinea lo staff - alternerà attività diverse che saranno capaci di coinvolgere i partecipanti e di regalare ricordi indelebili, sempre seguiti dalla professionalità degli animatori Ambientali della Cooperativa Thalassia nella splendida cornice della Riserva di Torre Guaceto, scrigno di bellezza e biodiversità». Il campo estivo è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni e si terrà nei mesi di giugno e luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16 con iscrizione e frequenza settimanale. Per ricevere tutte le informazioni e per l’iscrizione, è possibile contattare la segreteria organizzativa scrivendo a info@cooperativathalassia.it.

Sport e cultura

Per chi ama mettersi alla prova scegliendo ogni giorno un’attività sportiva diversa, è da valutare allora la proposta del “Summer Sport Camp” già in corso presso la palestra-cortile della scuola Crudomonte in via Achille Grandi a Brindisi. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 i bambini hanno la possibilità di prendere parte a tante iniziative sportive: dal taekwondo alla pallavolo, dal basket al tiro con l’arco. Le tariffe giornaliere partono da 12 euro al giorno alle 50 euro settimanali per il primo figlio, mentre in caso di due figli è previsto un costo giornaliero di 20 euro e 90 euro settimanali. La quota di iscrizione, infine, è di 5 euro. Summer Camp rivolto ai più piccoli fino al 14 luglio, anche presso l’ex Convento Santa Chiara. In questo caso la proposta è molto più ampia: si va dai corsi di scrittura creativa, inglese, musica di insieme, teatro e laboratori. Le attività sono rivolte ai bambini dai 6 ai 14 anni e si concluderanno il prossimo 14 luglio.

Non solo tennis

Sta riscuotendo già molto successo il camp estivo organizzato dal Circolo Tennis di Brindisi, organizzato quest’anno in collaborazione con la società Happy Casa Brindisi in programma fino al 28 luglio e dal 4 al 15 settembre. A disposizione dei corsisti sette più due settimane di avventure da non perdere, con diverse discipline rivolte ai bambini dai 5 ai 15 anni, al fianco di uno staff di tecnici e maestri qualificati. Corsi di tennis, basket, calcetto, padel e animazione con la possibilità di includere anche la pausa pranzo.

Il campo “di quartiere”

Nel quartiere Sant’Elia, infine, è partito come ogni anno il centro estivo nel parco Buscicchio di via Mantegna.

L’iniziativa si rivolge in totale a 25 tra bambini e bambine, ragazze e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 13. Data la gratuità dell’evento, e per poter consentire a più famiglie di partecipare, si farà a turno: i bambini interessati si daranno il cambio ogni settimana. Il progetto è finanziato dalla sezione Sport e salute e dal Dipartimento per lo sport: non a caso, il tema principale sarà quella dello sport e degli stili di vita sani. I ragazzi, così, potranno diventare maggiormente consapevoli del loro copo e della relazione dello stesso con l’ambiente. L’obiettivo sarà quello di far acquisire la consapevolezza del proprio corpo attraverso vari giochi e tecniche psico-educative. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare, anche su whatsapp: 3517403322 e alla mail: portineria@legamidicomunita-br.it.