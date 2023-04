Brindisi, torna il palio Urbano di Sant’Elia: competizioni e cena tra i partecipanti. Pronta la seconda edizione

Si riapre il sipario sul “Palio urbano di Sant’Elia”. Dai propri canali social, infatti, il “testimonial” della rassegna, Sant’Elia da Brindisi, ha infatti lanciato la nuova edizione. Si tratta di un santo fittizio venuto dallo spazio che, prima del Palio dello scorso anno, è apparso in diversi luoghi del quartiere (in realtà intitolato ad un architetto futurista sardo) ed è a anche stato una sorta di elemento collettore per gli abitanti del quartiere e di chi, a vario titolo, lo vive.

Le nuove date



Ci sono già delle date per il nuovo Palio: l’evento di apertura dovrebbe essere una biciclettata, che si terrà il 20 maggio, mentre a partire dalla settimana successiva sarà quella dedicata allo svolgimento vero e proprio della manifestazione. Il 26 maggio, infatti, dovrebbe esserci la parata inaugurale, mentre il 27 sarà la volta delle prime sfide in piazza.

Quindi, nella giornata del 28 ci saranno delle ulteriori sfide in piazza, le finali delle varie discipline e le premiazioni nel parco Buscicchio, con una cena finale tra i vari partecipanti. L’edizione del 2023, più nel dettaglio, sarà articolata su diverse competizioni, soprattutto (ma non solo) in ambito sportivo: il programma, infatti, comprende calcio di strada, pallavolo, pallacanestro, touch rugby, tiro con l’arco ma anche arti, cucina e sfide “improbabili”. A dare un’ideale battaglia per il premio finale, infatti, ci sono quattro “contrade” create per l’occasione, ovvero Delfino, Lucertola, Fenice e Pavone.

L'edizione del 2022



Ognuna di queste, nell’edizione del 2022, ha avuto dei colori e delle sedi scelte appositamente: l’iscrizione era aperta a tutti i cittadini brindisini, organizzandosi per partecipare ai vari eventi e conquistare dei punti. Nel percorso intrapreso lo scorso anno, che ha fatto da “apripista” a questa esperienza, era stata avviata una fase di programmazione nella quale era previsto che i cittadini partecipassero alla costruzione del percorso che ha poi reso possibile lo svolgimento dell’evento. Allo stesso tempo, era stata anche avviata una fase in cui di individuare le aree di gioco e le zone riservate alle squadre, con la creazione di tutti quegli elementi che le avrebbero contraddistinte. All’organizzazione di questo evento hanno partecipato diverse realtà che gravitano attorno al quartiere, da Legami di comunità (che gestisce il parco Buscicchio nell’ambito del progetto “Case di quartiere”) alle due parrocchie (San Lorenzo da Brindisi e Cristo Salvatore).

Il progetto di rigenerazione



Il Palio, infatti, è da considerarsi come una parte integrante del progetto di rigenerazione urbana e sociale “CeloCeloManca – L’album dei desideri di Sant’Elia”, che era stato vincitore della terza edizione di “Creative Living Lab”, avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e realizzato, oltre che dalla stessa cooperativa Legami di Comunità, anche dal collettivo ImmaginAbile in collaborazione con Comune di Brindisi, Arca Nord Salento, Pazlab e Panini Comics Italia. Alla fine del palio è stato anche realizzato un album di figurine, che è stato chiamato “L’album dei desideri di Sant’Elia” e venduto nelle edicole del quartiere.

