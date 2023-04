Il programma è pronto e i festeggiamenti per San Nicola inizieranno già dal 20 aprile, in occasione del 936esimo anniversario della partenza delle reliquie del Santo da Myra nel 1087. Alle 18 e 30 in Basilica si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal priore, padre Giovanni Distante. Alle 19 e 30 seguirà la veglia ecumenica presieduta da padre Michele Driga, parroco della chiesa ortodossa rumena a Bari e da padre Nikita Mellios, parroco della chiesa ortodossa greca sempre a Bari.

Il 23 aprile la processione



La “sagra” vera e propria aprirà il 23 aprile con la processione dalle 16.30 dal sagrato della Basilica dei resti lignei della cassetta della Traslazione. Il corteo percorrerà i vicoli del centro storico, da piazzetta 62 marinai a piazza San Pietro ed ancora strada Santa Chiara, piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, per poi rientrare in Basilica. Qui alle 19.30, per la regia di Antonio Minielli, si terrà una piccola rievocazione storica della traslazione con la partecipazione della compagnia teatrale “FormeDiTerre” e delle associazioni: “Militia Sancti Nicolai”, “I Marinai della Traslazione”, “Araldi di San Tommaso” (Mottola-Taranto).

Attesa invece per il 28 aprile per il tradizionale sorteggio dei due motopescherecci che porteranno il quadro e la statua del Santo il 7 e l’8 maggio. La cerimonia inizierà alle 18 in Basilica con l’esposizione della statua del Santo e la messa celebrata dal priore. Dopo il sorteggio, seguirà la processione con la statua del Santo sempre per le vie del centro storico e alle 21 lo spettacolo pirotecnico.

La mostra fotografica



Il 3 maggio sarà aperta la mostra fotografica “Apulia Monumentale – il viaggio di Romualdo Moscione”, a cura della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari nel portico del Pellegrino e il 5 maggio si terrà invece la festa dei disabili alle 10 davanti alla Basilica di San Nicola.

L'arrivo dei pellegrini



I momenti più attesi saranno il 7, l’8 e il 9 maggio quando la festa entrerà nel vivo. Il 7 maggio sono previste messe dalle 7.30 per l’arrivo dei pellegrini. Alle 18 da baia San Giorgio partirà il peschereccio con il quadro del Santo che raggiungerà il molo di San Nicola per poi sbarcare e arrivare al Castello, da dove partirà il tradizionale corteo. Che si concluderà alle 22.30 in Basilica.

L’8 maggio inizierà con il lancio delle diane e con le messe a partire dall’alba. La prima processione sarà alle 6.45 con la statua del Santo per i vicoli di Bari Vecchia, per poi proseguire in corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, molo di San Nicola dove la statua resterà fino alle 10 quando inizierà la messa con l’arcivescovo di Bari Bitonto, mons. Giuseppe Satriano. Seguirà l’imbarco della statua del Santo alle 12 in mare, per poi rientrare alle 20 in processione fino a piazza del Ferrarese. Saranno quindi accese le luminarie. La giornata si concluderà alle 22 con lo spettacolo pirotecnico. L’8 maggio è solitamente la giornata dedicata ai pellegrini: a centinaia arrivano a Bari da altre province della Puglia ma anche da altre regioni soprattutto del Sud Italia.

La Santa Manna



Ed infine il 9 maggio con il prelievo della Santa Manna. La giornata inizierà sempre con il lancio delle diane alle 8. Alle 18 si terrà la celebrazione con l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano, che si concluderà con il prelievo della Santa Manna. La festa terminerà alle 22 con lo spettacolo pirotecnico. Il 10 maggio la statua sarà poi portata in processione da piazza del Ferrarese fino alla Cattedrale. Per poi rientrare il 14 maggio in Basilica. Il 22 maggio si svolgerà invece la festa della Traslazione secondo il calendario Giuliano con l’accoglienza dei pellegrini ortodossi e le celebrazioni durante tutta la giornata.

