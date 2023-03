San Nicola, c'è il bando per il corteo storico. E la graduatoria per gli stand

Avrà esattamente un mese di tempo chi si aggiudicherà la gara, per ideare, allestire, organizzare il corteo storico di San Nicola edizione 2023.

E’ stato pubblicato ieri su Mepa (il mercato elettronico della pubblica amministrazione) il relativo bando per l’affidamento dei servizi per un importo pari a 81mila euro circa (99mila iva inclusa). L’affidatario sarà individuato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il corteo storico

La rievocazione storica dovrà garantire suggestioni e atmosfere idonee a celebrare un avvenimento fondamentale per la storia cittadina, ma di grande rilevanza per i collegamenti culturali e religiosi con i devoti e i pellegrini di tutto il mondo. Ricreare quel clima di festa, di partecipazione popolare, di entusiasmo, che caratterizzò quei giorni di maggio del 1087, con lo sbarco dei 62 marinai tornati da Myra con le ossa del Santo.

«Il corteo storico rappresenta il primo momento culturale dell’anno legato all’imprescindibile culto nicolaiano che segna la nostra comune identità – ha commentato l’assessore alla Cultura Ines Pierucci - ed è questa, per me, l’occasione ideale per ricordare il professor Giorgio Otranto, scomparso da qualche mese, con il quale in occasione della candidatura di Bari a Capitale italiana della cultura abbiamo avuto l’opportunità di approfondire gli aspetti agiografici e culturali legati alla figura del Santo patrono».



Le tappe della processione

La manifestazione comprenderà 3 distinti eventi rievocativi: il 6 maggio la rievocazione dello sbarco dei marinai, interpretati da attori e figuranti che attraverseranno i vicoli di Bari vecchia, annunciando il corteo del giorno successivo. Sono previste performance artistiche con cantastorie, saltimbanchi e banditori e la realizzazione di scenografie in stile medievale. Il 7 maggio processione con il quadro del Santo a baia San Giorgio: imbarco della sacra icona e subito dopo sbarco del quadro del Santo al Molo di San Nicola, da qui fino a Piazza Federico II di Svevia, punto di partenza del corteo.

La processione rievocativa prevede una scansione a tappe, e dovrà coordinarsi con gli spettacoli di danza aerea inseriti nella manifestazione realizzata a cura dell’associazione culturale Resextensa in piazza Libertà (importo 30mila euro). L’aggiudicatario della gara dovrà anche assicurare il service relativo alla trasmissione dell’evento in diretta Tv e in live streaming. Inoltre dovrà essere predisposto un piano di comunicazione integrata che preveda la realizzazione di un video spot che evochi l’evoluzione del Corteo, il potenziamento delle pagine social e del sito del Corteo.

La procedura di aggiudicazione della gara si svolgerà il 5 aprile. Ieri inoltre è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per la concessione dei posteggi nell’ambito della sagra dal 6 al 9 maggio. 152 le domande ammesse per l’assegnazione di spazi per la vendita di prodotti non alimentari, artigianato, enogastronomia pugliese, paninoteche mobili, fast food, friggitorie e street food.

La vendita sarà consentita sino alle 2 del mattino, escluso il 9 maggio in cui dovrà terminare alle 24.

