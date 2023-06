Inizia a prendere forma il progetto per portare a Brindisi il basket da strada. Sono iniziati da qualche settimana, infatti, i lavori per la realizzazione di tre playground, classici campi da pallacanestro “urbani”,che saranno posizionati in altrettanti quartieri della città: Minnuta, La Rosa e Perrino. Dalla struttura tecnica di palazzo di Città è stato spiegato che si è già provveduto a fare gli scavi del caso ed adesso si è nella fase in cui si sta dando forma all’area destinata ad ospitare i campi veri e propri.

Il progetto, infatti, non prevede solo la zona dedicata alla pratica cestistica ma anche una serie di altri interventi con strutture dedicate all’attività fisica e, nell’eventualità, anche ad ospitare persone all’aria aperta, step successivo della realizzazione di questi playground. Più nel dettaglio le aree individuate per questi tre playground sono quelle di via Crati (Perrino), via delle Ortensie–via degli Aceri (La Rosa), via del Lavoro (Minnuta).

Ognuna delle zone scelte avrà la struttura da basket inserita in una più ampia area verde, che a seconda del quartiere avrà un’estensione variabile. Su via Crati, innanzitutto, è previsto un campo da due canestri, con misure da 15 metri per 28: attorno a questa struttura ci saranno un’area di allenamento per gli adulti ed un’area gioco per bambini, all’interno delle quali saranno posizionati arredi come una trave con anelli, una scala orizzontale ed una panca obliqua, così come una giostra rotonda, un tunnel in legno, giochi su molla ed uno scivolo.

Dimensioni del campo che sono confermate anche per il campo nel quartiere La Rosa, anch’esso adiacente da aree riservate all’allenamento degli adulti ed al gioco dei bambini, con lo stesso tipo di attrezzature (a cui si aggiunge anche un asse di equilibrio in legno).

I progetti

Per quel che riguarda la Minnuta, anche qui rimangono invariate le dimensioni del playground, che come gli altri è circondato da zone per l’allenamento di adulti e per il gioco dei bambini. Per adesso il Comune sta lavorando prevalentemente in questi tre quartieri ma l’intenzione era comunque di ampliare la platea di campetti in ogni area di Brindisi, tanto che negli scorsi mesi sono stati resi noti anche dei progetti relativi ad altri due quartieri. Si conoscono, ad esempio, anche i dettagli relativi agli altri campi, come nel caso del quartiere Commenda, per il quale è stata scelta la zona di piazza Apulia: lì ci sarà un playground di dimensioni di 15 metri per 11, con un solo canestro ed adatto per sfide tre contro tre, circondato da una zona in ghiaia di fiume ed a cui sarà affiancata un’area riservata ai più piccoli su tappeto erboso, all’interno della quale ci sarà un’altalena con doppia seduta ed una sartia per arrampicata.

Secondo la progettualità su Sant’Elia, invece (per cui è necessario l’abbatimento di un vecchio rudere), la struttura su via Leonardo Da Vinci dovrebbe ricalcare grosso modo quella di Minnuta, La Rosa e Perrino. Per ora, quindi, si procede proprio con questi ultimi tre, in attesa di altri input amministrativi. In ogni caso, sempre dall’ente di piazza Matteotti fissano in circa quattro mesi le tempistiche per finire gli impianti, al netto dei possibili stop dovuti al maltempo anche se sembra che la tabella di marcia sia grosso modo rispettata dall’azienda assegnataria (la Ciesse di Copertino).. L’intenzione è quella avere i tre impianti a disposizione a metà agosto.