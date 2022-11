Area fitness, bar e campi sportivi: presto un nuovo parco per il quartiere Santa Rosa

Un'area verde con attrezzature per fitness, bar, giochi per bambini, campi sportivi e spazi per il relax. A Santa Rosa, Lecce, il futuro è green con il bosco urbano. La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare Spazi fisici dello sport e della socialità per la realizzazione di un parco attrezzato in via Flumendosa.

Progetto da 1,2 milioni



L'intervento, che prevede un impegno di spesa di 1,2 milioni di euro, aggiornato al rialzo dei costi delle materie prime coperto dal decreto Aiuti, è compreso nel completamento della lottizzazione del comparto A del quartiere, progetto finanziato dal Pnrr con 15 milioni di euro. Il giardino si svilupperà su 7.790 metri quadri tra verde e attrezzature sportive destinate a favore dell'inclusione e l'aggregazione sociale nonché il benessere degli abitanti. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di un ingresso principale con una piazzetta ristoro, di connessione tra le attività del parco e il quartiere, dove i cittadini potranno usufruire del bar o dei servizi igienici. Lo spazio nei pressi dell'ingresso secondario, invece, sarà destinato ai più piccoli con giochi per bambini. Un'area costituita con materiali naturali e strutture innovative con attrazioni e strutture ludico-sportive anche per i ragazzi diversamente abili, affinché si possano soddisfare esigenze diversificate. All'interno del parco, poi, sarà realizzata un'area sportiva con l'obiettivo di stimolare la salute fisica e mentale.

Previsto anche lo skatepark

Previsto uno skatepark, formato da una grande vasca e da percorsi attrezzati, 2 aree di streetball per il basket spontaneo di strada, una zona con attrezzature fitness all'aperto, un campo di pallavolo e un campetto di calcio alternativo con sponde e rete di protezione. Il bosco urbano sarà caratterizzato da due aree verdi, destinate a diverse funzioni e caratterizzate dalla presenza di alberi ad alto fusto e percorsi ombreggiati nel prato con una alternanza di collinette e passerelle utilizzare per collegare piazzole di sosta attrezzate con panche e tavoli dove praticare pic-nic. Gli spazi con verde didattico avranno un doppio carattere educativo e sociali verso i giovani e la scuola, per favorire la conoscenza delle forme e dei colori dei frutti e delle piante dell'agricoltura tradizionale.

Le zone a verde



Le zone a verde saranno costituite da un frutteto, da un giardino dei piccoli frutti e da un'area dedicata alle specie officinali, la cui gestione sarà affidata ai cittadini del quartiere. Non mancherà anche uno spazio relax, caratterizzato dalla presenza dell'acqua, utilizzata non solo con funzione estetica il progetto prevede una piastra triangolare con giochi d'acqua che si attivano con il rilevamento automatizzato delle persone ma anche con l'obiettivo di mitigare e rinfrescare. Tra gli interventi in programma, saranno realizzate delle cisterne per la raccolta di acque piovane, un dry garden (giardino con poca necessità di irrigazione) e, a margine del parco, alcuni stalli per il parcheggio. Particolare attenzione sarà posta all'accessibilità, con percorsi sensoriali dedicati alle persone con disabilità e ausili per consentire la fruizione autonoma. Per quanto riguarda l'illuminazione, da progetto è previsto l'utilizzo di fari con tecnologia a led con elevata efficienza energetica e possibilità di programmazione dell'accensione.

L'intervento e la lottizzazione

Il parco attrezzato rientra nell'intervento complessivo di Completamento della lottizzazione Comparto A compreso tra via Flumendosa, Belice, Cuoco e Giammatteo nel Quartiere Santa Rosa, finanziato nell'ambito del Pnrr con 15 milioni di euro, che prevede anche la nuova costruzione di due palazzine rispettivamente con 36 e 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica, la ristrutturazione della bocciofila di via Adige, le opere di urbanizzazione previste dal comparto A e la rifunzionalizzazione dell'area esterna al mercato coperto di Santa Rosa. «Entro la fine dell'anno bandiremo la gara per la realizzazione del parco, anche al fine di ottenere le somme che il decreto Aiuti garantisce alle pubbliche amministrazioni a seguito dell'innalzamento dei costi delle materie prime dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci questo parco rappresenta l'attenzione dell'amministrazione alle relazioni tra chi abiterà gli alloggi popolari che andremo a realizzare e alla qualità della vita complessiva di chi abita il quartiere Santa Rosa. Siamo al lavoro su tutti gli interventi che compongono questo ambizioso progetto che vuole rispondere al bisogno di casa che la città esprime».