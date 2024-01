Mancano due mesi e mezzo all’avvio della stagione crociere del 2024 e il porto comincia a scaldare i motori. Sono 9 le compagnie che approderanno, 45 le toccate, distribuite da aprile a ottobre, e giugno il mese di punta come movimenti. Intanto il 2023 si è confermato un anno positivo, consolidando il lavoro fatto negli anni precedenti.

I numeri

Rispetto al 2022, il porto ha visto quasi 30mila passeggeri in più, 29.738 per l’esattezza, un incremento del 27 per cento, e si è passati da 108.810 a 138.548.

Se l’aumento percentuale a doppia cifra è importante, ancor di più lo è quello dei passeggeri che hanno usato Taranto per imbarcarsi e sbarcare. All’interno degli oltre 138mila infatti, 72.536 hanno cominciato e finito qui la loro crociera contro i 9.886 del 2022. Questo vuol dire che c’è stato un incremento da un anno all’altro del 634%, una performance di rilievo assoluto che evidenzia come la scelta fatta da Costa Crociere, che ha individuato Taranto come home port, abbia determinato ricadute positive e costituisce un qualcosa su cui lavorare anche con altre compagnie. Naturalmente il secondo semestre 2023, includendo l’estate, è quello che ha dato i risultati migliori. Sono arrivati 106.229 passeggeri contro i 76.938 dello stesso periodo 2022, con un balzo del 38 per cento, pari a 29.291 passeggeri in più. Ed è all’interno di questi sei mesi che si è ovviamente consolidato il concetto di home port con 58.251 passeggeri contro gli 8.161 del secondo semestre del 2022, portando ad avere anche qui un incremento in doppia cifra: 614%.

Bene anche il primo semestre dell’anno scorso, dove l’aumento più rilevante c’è stato nell’home port più che nei passeggeri in generale. Nel primo caso, infatti, siamo passati, relativamente ai passeggeri imbarcati e sbarcati, da 1.725 (2022) a 14.285 (2023), +12.560 in termini assoluti, pari a +728%, mentre nel secondo, cioè il dato complessivo dei passeggeri, da anno all’altro solo 1.005 in più, il 3% di incremento, da 31.314 a 32.319. Nella classifica dei mesi, in testa c’è luglio con 33.811, +84%, di cui 19.632 di imbarchi e sbarchi, seguito da agosto con 29.669, +30%, giugno con 23.925, +75. Invece da gennaio ad aprile nessun movimento così come a dicembre. Ottobre e novembre i mesi più modesti con, rispettivamente, 7.424 passeggeri (in diminuizione sul 2022, quando ve ne furono 16.069) e 4.130 contro i 5.097 di un anno prima.

Lo scorso anno la stagione è cominciata a maggio con 8.394 passeggeri, -28% su un anno prima, mentre nel 2022 era partita già a marzo con 558 passeggeri e proseguita ad aprile con 5.973. Ora se è vero che le crociere sono per molti la vacanza dell’estate, di qui i numeri significativi di luglio e agosto, è anche vero che il clima mite può indurre gli operatori e l’Authority del porto a cercare di coprire meglio i mesi primaverili.

In ogni caso, al di là di tutti i miglioramenti possibili e auspicabili, se si volge lo sguardo indietro si vede quanta strada Taranto ha fatto nelle crociere, settore nel quale è approdata tutto sommato da poco. Nel 2018, infatti, ci furono appena 658 passeggeri, 9.205 nel 2019, zero movimenti nel 2020, ma a causa del Covid che mise fuori gioco tutti i porti e tutte le compagnie, per salire poi nel 2021 a 80.309 con l’arrivo di Msc, prima compagnia che ha rilanciato le crociere nell’immediato periodo post pandemia e investito su Taranto con una serie di approdi in continuità.

La stagione del 2024 parte il 17 marzo con la compagnia Azamara, una new entry per Taranto, che farà arrivare la nave Pursuit. La chiusura il 9 ottobre con la Island Sky della Noble Caledonia. Il primo scalo di Costa Crociere, che ha riconfermato Taranto dopo il debutto del 2023, è per domenica 9 giugno con l’arrivo della Costa Fascinosa mentre l’anno scorso venne la Costa Pacifica. Ultimo approdo della Fascinosa il 22 settembre, sempre di domenica. La nave ha 524 cabine con balcone, 9 tra piscine e idromassaggi, 6 tra ristoranti e stuzzicherie e 12 tra bar e lounge. Ogni ponte della Fascinosa è ispirato a personaggi, storie e opere: Aida, Tosca e Zivago. La Valletta a Malta e La Goletta a Tunisi gli scali toccati oltre a Palermo e Catania. Sei giorni di viaggio. Nel complesso, la stagione presenta una sola toccata a marzo, 4 ad aprile, 11 a giugno, 8 sia a luglio che agosto, 7 a settembre e 6 a ottobre. A giugno, agosto, settembre e ottobre c’è una giornata per ciascun mese in cui arriveranno due navi.

Per questa stagione la stessa struttura del 2023, realizzata da Taranto Cruise Port, espressione di Global Ports Holding, accoglierà i croceristi in arrivo e partenza. Per il 2025, invece, sono al vaglio due soluzioni: o una nuova struttura più confortevole e bella, ma fatta sempre con materiali leggeri, oppure un riadeguamento del centro Falanto. L’Authority lo aveva ormai escluso come terminal dei croceristi, ma Taranto Cruise Port ci starebbe facendo un pensiero e si è riservata di presentare una proposta. L’Authority, intanto, ha rescisso il contratto con l’impresa affidataria (l’inaugurazione del cantiere avvenne a giugno 2016, una storia infinita) e manca ancora una quota residua per il completamento. Si vedrà se la farà l’Authority oppure la società che si occupa dell’accoglienza dei croceristi.