Sequestrati 700 chili di botti illegali: un 21enne nei guai

Primo sequestro a Taranto di botti e oggetti pirotecnici non consentiti. Quasi 700 chilogrammi di materiale pirotecnico sono stati sequestrato in un'abitazione dai falchi della squadra mobile della locale Questura ed è stato denunciato un 21enne tarantino per la detenzione illegale. Il controllo è stato effettuato con il sospetto che il giovane nascondesse delle armi in casa.

La perquisizione

Procedendo all'ispezione del suo appartamento e di un altro locale, in alcuni cartoni sono state trovate 119 batterie pirotecniche, con una massa attiva complessiva pari a 92 chilogrammi. Tutto il materiale esplodente è stato sequestrato e messo in sicurezza da personale del nucleo artificieri della Questura di Taranto. Il 21enne deve rispondere di vendita di materie esplodenti senza licenza dell'autorità competente e di detenzione in luogo non idoneo di materiale pirotecnico.