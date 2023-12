Fuochi d'artificio e botti irregolari: in Salento maxi sequestro

La Gdf di Lecce ha sequestrato in due distinte operazioni 750 chilogrammi di materiale esplodente. A Monteroni di Lecce i finanzieri specializzati del nucleo operativo pronto impiego - Baschi Verdi hanno individuato in un furgone parcheggiato in una fabbrica in disuso e sottoposto a sequestro oltre 45.000 pezzi di giochi pirotecnici di varia natura e ad alto potenziale. Successvamente, durante un controllo in locali in uso all'uomo che stava trasportando parte del materiale sequestrato, sono stati scoperti complessivamente 7,35 quintali di botti, tra cui batterie di tubi monocolpo, pluricolpo e fuochi confezionati artigianalmente di grosse dimensioni. Il secondo sequestro è stato invece fatto a Poggiardo durante controlli in vari esercizi commerciali dove sono stati scoperti quasi 12.000 fuochi d'artificio illecitamente detenuti dal rappresentante legale di una società, allo stato, irreperibile. I due responsabili coinvolti negli episodi ,su disposizione del magistrato di turno sono stati denunciati per detenzione, importazione e fabbricazione di materiale esplodente illegale.

A Bari

I carabinieri del comando provinciale di Bari invece hanno sequestrato complessivamente oltre 40 chilogrammi di materiale pirotecnico.

Sono state anche denunciate diverse persone che in locali in loro uso, avevano accumulato chili di materiale pirotecnico non omologato e decisamente pericoloso.