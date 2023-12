Botti e musica, scattano i divieti. E parte la corsa agli ultimi regali

Il Natale è finalmente arrivato, e già da ieri a Bari è partita la corsa agli ultimi regali con una vigilia anticipata in qualche modo a causa del fatto che il 23 dicembre è coinciso con un sabato. Il centro cittadino fin dalla mattina è stato affollato da tantissime persone, che hanno approfittato anche della bella giornata e delle temperature miti fuori stagione per una passeggiata dedicata allo shopping per garantirsi le ultime occasioni prenatalizie.

Negozi aperti fino alle 18



I negozi, come ogni anno nel giorno della vigilia, hanno deciso sia ieri che oggi di restare aperti con orario continuato, anche se quasi tutti oggi chiuderanno intorno alle 18, poiché oggi va in scena il tradizionale rito dell’aperitivo con focaccia, che precede il cenone in famiglia.

Tanti gli eventi previsti in questi giorni di festa per tutti i gusti. Si parte dal villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto che sarà aperto tutti i giorni, anche il 25 e il 26 dicembre. Fino a oggi tutti i bambini hanno ancora la possibilità di incontrare Babbo Natale e consegnare la propria letterina. Quest’oggi il villaggio sarà aperto dalle 9 alle 18, mentre domani e il 26 dalle 9 alle 22. Per quanto riguarda, invece, il programma “Natale & Comunità” il 27 dicembre è previsto un appuntamento al Centro servizi per le famiglie “San Nicola Madonnella-Murat” dove si svolgerà un laboratorio di costruzione di alberi di Natale e decorazioni con materiali di riuso. Fino al 26 dicembre saranno aperti i mercatini sulla muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio, dalle 10 alle 22.30. Quest’oggi, giorno della vigilia, possibile anche visitare la mostra di presepi Spaccabari al Fortino Sant’Antonio, dalle 10 alle 16. Tra gli eventi di questi giorni ricordiamo anche che, nell’ambito della stagione teatrale Altri Mondi del comune di Bari (assessorato alle Culture) organizzata insieme al Teatro pubblico pugliese, il 26 e il 27 dicembre, alle 21, al teatro Piccinni, in fuori abbonamento, sarà possibile assistere allo spettacolo di Pinuccio, alias Alessio Giannone, “Non mi trovo”.

Divieto per botti e musica



Importante ricordare le diverse ordinanze attive in questi giorni di festa per garantire a tutti la possibilità di vivere e godere degli spazi pubblici in piena sicurezza. I divieti sono partiti già da ieri, 23 dicembre, in quanto come detto le giornate clou del periodo natalizio sono iniziate con un sabato. Le ordinanze sono state emanate dal sindaco in seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e prevedono il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, e la tutela della sicurezza urbana, con il divieto di alcuni comportamenti potenzialmente pericolosi. Da ieri fino al primo gennaio, vige il divieto di vendita di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante con esclusione dei prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose. Vietato l’utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati di professionisti, di ogni tipo di fuoco d’artificio. Sia ieri che oggi, inoltre, stop alla musica all’esterno e negli spazi davanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali, fatte salve le manifestazioni e attività preventivamente autorizzate, purché non si crei disturbo alla quiete pubblica. Consentita solo la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica”.

In vigore poi il divieto di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici, e svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata; abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo; compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei luoghi. Per agevolare l’afflusso della gente in centro è stato potenziato il servizio di park&ride che sarà attivo anche il 26 dicembre, con le navette che effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle 8 e le ultime alle 22.50 la navetta A, alle 22.40 per quanto riguarda la navetta B e alle 23.40 per la navetta C.

