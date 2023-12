Da San Nicola a Santa Claus, il videomapping incanta il centro di Bari

Uno spettacolo di video mapping narrativo di Acquedotto Pugliese in collaborazione con Regione Puglia e Comune di Bari accompagnerà tutte le sere i baresi fino a Capodanno: San Nicola bambino, una goccia d’acqua che diventa fiocco di neve e la magia del Natale che trasforma, in chiave pop, il patrono dei baresi in Santa Claus. “Tela” di questa favola, ideata e diretta dall’autrice Marina Polla de Luca in collaborazione con il maestro di disegno animato Guido Manuli, è la facciata dell’ex Mercato del Pesce in piazza del Ferrarese.