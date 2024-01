Follia in piazza: auto ribaltata e riempita di botti. Il sindaco scrive al Prefetto: «In balia di un manipolo di delinquenti». Video

Follia in piazza: un'auto è stata ribaltata, riempita di materiale pirotecnico, con botti così forti da lasciare i segni persino sul manto stradale. L'episodio è avvenuto nella notte di Capodanno a Molfetta, in provincia di Bari. Un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, hanno ribaltato un'auto per poi procedere con lo scoppio di grossi petardi all'interno. Un cittadino ha ripreso tutto e il video è già diventato virale.

Il sindaco Tommaso Minervini ha scritto una lettera, già inviata questa mattina, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica di Trani per chiedere «di rafforzare i presidi delle forze dell'ordine sul territorio e di fare ogni sforzo per individuare i colpevoli di questa sfida, lanciata allo Stato e alla comunità di Molfetta, per giungere una punizione esemplare».

La lettera

«A Piazza Vittorio Emanuele e nell'intero quartiere – tuona il primo cittadino - deve essere garantita la sicurezza.

Molfetta non può continuare a tollerare questi comportamenti che generano insicurezza. Le forze dell'ordine devono presidiare il territorio. Un manipolo di delinquenti, molti dei quali sfuggiti al controllo dei genitori, non può e non deve seminare paura nei tanti cittadini onesti e rispettosi delle leggi ed avere la possibilità di organizzarsi in bande».

Non è la prima volta che quella piazza diventa teatro di devastazione e fatti gravi. Solo una settimana fa, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, si erano registrate esplosioni violente e atti criminosi. E, senza andare troppo indietro nel tempo, fatti gravi si erano registrati la notte di Halloween con gli automobilisti e le auto in transito prese di mira e colpite con pietre e bidoni di vernice e un automobilista aggredito fisicamente per essersi fermato per controllare i danni subiti dalla proprio auto.

Il video è stato diffuso sul web da Felice Spaccavento, consigliere comunale.