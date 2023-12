Segnalazione anonima tramite Youpol: 60 trovato con in casa botti illegali e droga. Arrestato

La polizia di Foggia ha arrestato in flagranza un uomo di circa 60 anni trovato in possesso di botti illegali e droga. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati 36 chili di materiale esplodente di fattura artigianale e 20 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento della droga.

La segnalazione attraverso Youpol

È stata una segnalazione tramite l'applicazione 'Youpol' della polizia a permettere agi agenti di scoprire quanto nascosto in casa del 60enne.

Nel messaggio, inviato in forma anonima, veniva indicata una possibile attività di detenzione di artifici pirotecnici illegali all'interno di un palazzo e, grazie alle descrizioni fornite dell'eventuale responsabile, è stato possibile individuare l'abitazione in cui il sessantenne avrebbe nascosto numerosi botti verosimilmente destinati alla vendita in vista di capodanno.