Botti irregolari, ancora sequestri in Salento

Quasi diecimila prodotti pirotecnici sequestrati perché non conformi alle regole. Anche in Salento va avanti la lotta dei Carabinieri agli articoli pirotecnici irregolari. L'ultimo sequestro è stato operato dai militari della stazione di Nociglia, in un negozio di Surano. In totale circa 42 chilogrammi di esplosivo.

Gli articoli venivano sequestrati, in relazione alla normativa atincendio, poichè risultavano esposti alla vendita in adiacenza ad altra merce infiammabile. Al termine delle operazioni di rito, il titolare dell’esecizio veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce.