Martina, i più eletti e il nuovo consiglio comunale con Palmisano sindaco

Il Partito Democratico sarà il più rappresentato nel nuovo consiglio comunale di Martina Franca, con Gianfranco Palmisano sindaco. Quindici seggi per la maggioranza, più quello del primo cittadino. Il Pd porta in consiglio quattro candidati, Visione Comune, Insieme e la lista Palmisano sindaco ne portano tre. Due rappresentanti per Città nuova. All'opposizione due rappresentanti per Movimento Pino Pulito, Fdi e Martina è Bello, uno per Martina Domani e Fi.

APPROFONDIMENTI I RISULTATI I candidati consiglieri più votati a Taranto e il probabile... LA PROVINCIA JONICA A Leporano e Sava scattano i sindaci: Damiano e Pichierri.... ELECTION DAY Melucci celebra la vittoria a Taranto: 60,63%. «Ora riprendiamo... TARANTO Martina Franca, Palmisano festeggia la vittoria. Castellaneta al...

Martina, il nuovo consiglio

Maggioranza - Gianfranco Palmisano (sindaco); Pd: Donato Bufano, Nunzia Convertini, Pasqualini Castronuovo, Tiziana Schiavone; Visione Comune: Valentina Lenoci, Paolo Vinci, Giuseppe Serio; Insieme: Angioletto Gianfrate, Giovanni Basta, Veronica Fumarola; Gps: Gianfranco Castellana, Francesco Guarini, Carlo Dilonardo; Città Nuova: Angelita Salamina, Vincenzo Angelini.

Opposizione - Movimento Pino Pulito: Nicola Gallone, Fabio Chiarelli; Fratelli d'Italia: Gazie Lillo, Oronzo Basile; Martina è Bello: Alessandro Calabrese, Mina Fumarulo; Martina Domani: Mauro Bello, Giacomo Conserva; Forza Italia: Michele Marraffa.

(ha collaborato Michele Lillo)