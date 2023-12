Salento, lite in Consiglio comunale e volano parole grosse: «Vallo a dire a tua madre»

La campagna elettorale ormai alle porte, ma anche i pesanti ed acuiti contrasti politico-amministrativi tra consiglieri di maggioranza ed ormai ex consiglieri di governo passati all'opposizione, hanno caratterizzato l'ultimo consiglio comunale di Novoli, segnato oltre che da urla e accuse tra le parti anche e soprattutto da un pesante alterco tra il consigliere di "Insieme per Novoli" Andrea De Luca e la presidentessa del consiglio comunale Simona Rizzo.

Colleghi consiglieri peraltro eletti quasi cinque anni addietro, nella stessa lista e le cui strade poi si sono divise per una chiara divergenza di vedute politiche ed amministrative.

Cosa è successo

Un fatto importante accaduto più di dodici mesi fa, quando a seguito di una rimodulazione delle deleghe assessorili ed un mancato coinvolgimento nelle attività di governo, sia simona Rizzo sia la collega assessore Sabrina Spedicato, revocata in tronco dal suo stesso sindaco in quel periodo, presero le distanze dall'attuale governo del comune nord salentino guidato appunto dal sindaco Marco De Luca.

Ma torniamo a ieri sera, quando come detto, e come si vede chiaramente nel video della diretta streaming della pubblica assise, diffusosi in pochi minuti sui cellulari dei Novolesi, il confronto tutt'altro che in politichese tra la Rizzo e De Luca, è sfociato per la seconda volta nell'arco di qualche mese, in un pesante alterco tra i due, litigio verbale colorato da accuse reciproche e che ha costretto ad una breve successiva sospensione dei lavori per ristabilire la calma.