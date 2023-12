Salento, lite a Novoli durante il consiglio comunale: «Vallo a dire a tua madre»

La campagna elettorale ormai alle porte, ma anche i pesanti ed acuiti contrasti politico-amministrativi tra consiglieri di maggioranza ed ormai ex consiglieri di governo passati all'opposizione, hanno caratterizzato l'ultimo consiglio comunale di Novoli, segnato oltre che da urla e accuse tra le parti anche e soprattutto da un pesante alterco tra il consigliere di "Insieme per" Andrea De Luca e la presidentessa del consiglio comunale Simona Rizzo. Colleghi consiglieri peraltro eletti quasi cinque anni addietro, nella stessa lista e le cui strade poi si sono divise per una chiara divergenza di vedute politiche ed amministrative.