Provincia di Taranto al voto: a Leporano Damiano è il nuovo sindaco. Partita aperta a Mottola, Palagiano e Sava

A parte il capoluogo Taranto e le due principali sfide a Martina Franca e Castellaneta, ecco le altre città della provincia jonica al voto: Mottola, Palagiano, Sava e Leporano. Proprio in quest'ultima città è ufficiale il sindaco: è Vincenzo Damiano col 48,30%.

Gli altri contendenti: Angelo D'abramo al 15,81%, ex primo cittadino dal 2015 al 2018 e Filippo Pavone al 35,89% che si è presentato con la squadra Leporano adesso.

APPROFONDIMENTI TARANTO Martina Franca e Castellaneta al voto: i risultati parziali dei...

Gli altri Comuni

Questi gli schieramenti a Mottola: Angelo Lattarulo al 27% è sostenuto da Forza Mottola, Con io scelgo Mottola, Obiettivo Comune e Mottola con Latturulo sindaco. Giovanni Quero al 22% è appoggiato dalle liste Siamo Mottola, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Mottola Riparte Quero Sindaco, Con Quero sindaco. Giovanni Piero Barulli al 24% ha il supporto di Movimento 5 Stelle 2050 e Avanti Barulli. Leopoldo Rogante al 25% è in campo con la coalizione formata da Mottola Solidale - La Sentinella dello Jonio, Progressisti per Mottola, Partito Democratico Rogante sindaco, Democrazia Cristiana.

A Palagiano sono tre i candidati alla carica di sindaco; 12 le liste per un totale di 192 candidati. I candidati a sindaco sono Domenico Pio Lasigna, Pietro Rotolo e Donatello Borracci ma ancora non ci sono risultati parziali.

A Sava due i candidati ma anche qui mancano i parziali: per il centrodestra, Gaetano Pichierri al 57,5%, sostenuto da una coalizione denominata Nuovo Patto Per Sava, composta da sette liste; per il centrosinistra Giulio Rossetti al 42,5%, anche lui appoggiato da 7 liste.