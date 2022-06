Taranto, Melucci verso la conferma: oltre il 60%. Musillo fermo al 30%, Abbate e Battista lontanissimi

Lo spoglio è iniziato alle ore 14 e in totale ci sono 191 sezioni da scrutinare a Taranto ed ecco le prime indicazioni ufficiali e parziali: Melucci in grandissimo vantaggio, addirittura oltre il 60%. Al secondo posto, intorno al 30% Musillo mentre staccatissimi gli altri due candidati Abbate e Battista. Se queste premature informazioni dovessero essere confermate, il primo cittadino uscente Melucci scatterebbe già al primo turno.

Gli scrutini parziali

MELUCCI RINALDO 852 61,08%

- PARTITO DEMOCRATICO

- CON TARANTO

- TARANTO CREA

- TARANTO 2030

- TARANTO MEDITERRANEA

- PIÙ CENTRO SINISTRA

- EUROPA VERDE

- MOVIMENTO 5 STELLE

- TARANTO POPOLARE

- PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-PARTITO REPUBBLICANO

- AUTONOMI E PARTITE IVA



MUSILLO VINCENZO 429 30,75%

- PATTO POPOLARE

- FRATELLI D'ITALIA

- PATTO PER TARANTO

- FORZA ITALIA

- PRIMA L'ITALIA

- TARANTO DAVVERO

- LEGA D'AZIONE MERIDIONALE

- NOI CON L'ITALIA

- MOVIMENTO SPORTIVO

- INSIEME



ABBATE LUIGI 63 4,52%

- TARANTO SENZA I.L.V.A.

- TARANTO NEXT GENERATION

- PARTITO MERIDIONALISTA



BATTISTA MASSIMO 51 3,66%

- UNA CITTÀ PER CAMBIARE TARANTO

- TARANTO CITTÀ NORMALE

- PERIFERIE AL CENTRO

Gli sfidanti

A Taranto quattro sono gli sfidanti per la poltrona di Palazzo di Città: il sindaco uscente Rinaldo Melucci, alla guida della coalizione Ecosistema Taranto, composta da centrosinistra, Movimento 5Stelle e liste civiche; il giornalista Luigi Abbate, con tre liste civiche che lo sostengono; l'ex consigliere comunale Massimo Battista, anche lui appoggiato da tre liste civiche; il coordinatore del movimento Idea indipendente ed ex segretario provinciale del Pd Walter Musillo, per il quale è schierata la compagine denominata la Grande Alleanza, composta da centrodestra, nucleo originario del Patto per Taranto e liste civiche.