I candidati consiglieri più votati a Taranto e il probabile consiglio comunale

Non accadeva da ben 17 anni, ossia da quando Rossana Di Bello trionfò al primo turno. Da allora, Taranto aveva visto diversi ballottaggi per la carica di primo cittadino ma questa volta il plebiscito a Rinaldo Melucci ha decretato immediatamente il nuovo sindaco.

E, al netto di ipotetici ricalcoli, si intravede il prossimo consiglio comunale. I candidati sindaco dovrebbero essere tutti della prossima partita secondo la prima ripartizione del Ministero dell’Interno, in Consiglio Comunale.: Walter Musillo della Grande Alleanza per Taranto si ferma al 29,84% e 24514 voti; 5,11% e 4200 voti per Luigi Abbate, 4,42% e 3629 voti per Massimo Battista.

APPROFONDIMENTI ELECTION DAY Melucci celebra la vittoria a Taranto: 60,63%. «Ora riprendiamo... ELEZIONI2022 Puglia e Amministrative, test ok per il campo largo con incognita... L'ANALISI Puglia e voto, il “metodo Emiliano” è regola: un...

I più votati e le ipotesi di Consiglio

Ma quali sono i candidati consiglieri più votati? Molti sfondano quota mille tra cui Enzo Di Gregorio (1932), Lucio Lonoce (1623 ) e Gianni Liviano (1248) del Pd; Pietro Bitetti (1512) di Con Taranto; Angelica Lussoso (1177) e Adriano Tribbia (1308) di Taranto 2030; Massimiliano Stellato (1572 ) di Patto popolare; Giampaolo Vietri (1348) di Fratelli d'Italia; Massimiliano Di Cuia (1343) di Forza Italia.

Secondo le prime ripartizioni, 20 seggi sarebbero assegnati a Ecosistema Taranto: 7 per il PD (Di Gregorio, Lonoce, Liviano, Azzaro, Viggiano, Mignolo, Papa), 2 per Taranto Crea (Fiusco e Manzulli), Con Taranto (Bitetti e Fornaro), Taranto 2030 (Tribbia e Lussoso), Più centrosinistra (Pittaccio e Lomuzio), Uno per Taranto Mediterranea (Patano), Movimento 5 Stelle (Luppino), Taranto Popolare (Mazzariello), Europa Verde (Marti), Socialisti Repubblicani (Castronovi).

9 seggi che sarebbero assegnati al centrodestra: 4 Patto Popolare (Stellato, Casula, Festinante, Cosa), 2 Fratell’d’Italia (Vietri, Toscano), 1 Patto per Taranto (Brisci) e Prima l’Italia (Battista).