Martina Franca e Castellaneta al voto: i risultati parziali dei candidati sindaci

Nella provincia jonica, oltre al capoluogo, si è votato in 6 Comuni. I più importanti sono Martina Franca e Castellaneta.

La partita a Martina

Mauro Bello è dato al 50,40%, candidato sindaco per il centrodestra sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Martina Domani, Movimento Pino Pulito per Martina, Martinesi.it, Idealista e Martina è Bello. Gianfranco Palmisano al 47,03%, candidato per il centrosinistra sostenuto da Partito Democratico, Visione Comune, Gianfranco Palmisano sindaco, Insieme e Città Nuova. Antonio Filomeno Lafornara al 2,57%, sostenuto dal Movimento Autonomi e Partite iva. Sono i tre che si contendono la poltrona da sindaco a Martina Franca.

E quella a Castellaneta

A Castellaneta la scelta del primo cittadino è ristretta a tre candidati e queste sono le prime e parziali percentuali: Alfredino Cellamare (centrodestra) al 20%, Gianni Di Pippa al 60% (centrosinistra), Simone Giungato 20% (Moderato).