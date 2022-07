L'auto si ribalta in periferia: un morto e un ferito grave

Ha perso la vita in seguito a un incidente a Taranto in via Alberto Sordi, non troppo distante dalla casa circondariale e dalla tangenziale Sud. Un ragazzo di 28 anni, secondo le prime notizie residente a Monteparano, è morto dopo l'incidente. Viaggiava su una Fiat Punto con un amico, quando l'auto si è ribaltata, per motivi ancora da appurare. Il 28enne è morto sul colpo, il passeggero sarebbe in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e personale del 118.

