Incidente stradale sulla provinciale: finisce fuori strada con l'auto e resta bloccato tra le lamiere

Pauroso incidente stradale lungo la provinciale Brindisi-Tuturano. Nello schianto è rimasto ferito un 62enne, alla guida di una Fiat 600. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, avrebbe perso il controllo dell'utilitaria, uscita fuori strada, terminando la corsa contro un palo.

Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e si è reso necessario l'intervento di una squadra del comando provinciale di Brindisi per estrarlo dalle lamiere. Soccorso subito dopo dal personale del Servizio 118, è stato quindi accompagnato in ospedale per le cure necessarie. Per fortuna avrebbe riportato soltanto qualche contusione. Accertamenti sono in corso da parte degli agenti della polizia locale per appurare l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.



II vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell'autovettura coinvolta, bonificando l'impianto elettrico e l'impianto di carburante, permettendo così di rimuovere il mezzo causa rischio incendio ed esplosione.