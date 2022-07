Lecce, pedone investito sui viali: 20enne in gravi condizioni

Un altro pedone investito sui viali cittadini: il sesto in pochi giorni. È in gravi condizioni una ragazza di 20 anni, che è stata investita da un'auto in viale Giovanni Paolo II, a Lecce. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente. Sul posto la polizia municipale, mentre la giovane è stata trasportata in ospedale da personale del 118, in codice rosso.

Lecce, pedone investito sui viali: grave 20enne

A quanto si apprende, il conducente dell'autovettura, il cui vetro anteriore è in frantumi, si è fermato a prestare soccorso alla giovane che andava invece a piedi. L'urto è stato forte. In molti, in una zona particolarmente trafficata della città, sono accorsi sul posto. Viale Giovanni Paolo II è una strada a quattro corsie con spartitraffico. L'impatto all'altezza di un'area residenziale.