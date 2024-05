Svanisce a Vicenza il sogno del Taranto. I rossoblù di Eziolino Capuano non vanno oltre il pari senza reti al Menti di Vicenza e salutano i play off di Serie C in virtù dello 0-1 di martedì scorso alla Iacovone. Un'eliminazione che non cancella la straordinaria stagione dei rossoblù, vera rivelazione del torneo di Serie C, che si è dovuta arrendere ad uno degli avversari più quotati per la vittoria finale. Il Taranto ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo ma i veneti si sono mostrati squadra tosta (che non a caso è imbattuta dal 21 gennaio) che ha saputo capitalizzare al massimo la rete del match dell'andata.

Pronti via e la gara subito si ferma. Il direttore di gara al 2' è infatti costretto a fermare il match causa il continuo lancio di fumogeni e petardi sul terreno di gioco provenienti principalmente dal settore del Taranto. La partita riprende dopo una decina di minuti. Vicenza intraprendente e Taranto che comunque prova rispondere colpo su colpo. Il primo vero tentativo è dei padroni di casa poco prima della mezz'ora, con Ferrari che sfiora di un soffio il montante. Nel finale di frazione prova a venir fuori il Taranto con Mastromonaco spina nel fianco sinistra dei biancorossi. Le incursioni dell'esterno creano più di un problema alla squadra di casa. La gara subisce un'accelerata nel recupero. Prima è il Taranto ad avere una grande occasione per portarsi in vantaggio: ottima intuizione di Orlando che innesca De Marchi sulla destra, l'attaccante entra in area e conclude sul primo palo trovando l'opposizione di un grande Confente. Immediata la risposta del Vicenza con un colpo di testa di Ferrari che finisce di poco a lato. Niente da fare per il Taranto nella seconda frazione di gioco, ma alla fine è il Vicenza a superare il turno.