I lampioni del centro storico "non utilizzabili" nel nuovo impianto di illuminazione. Ma il Comune assicura: "Non li sostituiremo"

I lampioni in ferro battuto del centro storico continuano a far discutere a Martina. La ditta De Sarlo, vincitrice della gara per la pubblica illuminazione, ha risposto qualche giorno fa alla nota del 24 ottobre scorso, comunicando a Palazzo Ducale che: «dopo aver fatto studiare accuratamente il “campione-lanterna” da sottoporre a restauro presso rinomate aziende del settore, si è giunti alla valutazione che l’obiettivo chiestoci non è perseguibile». Quindi, il nuovo impianto di illuminazione dovrà necessariamente prescindere dai lampioni storici ai quali i martinesi sono così affezionati. Proprio per questo l'amministrazione comunale a stretto giro ha fatto sapere che in ogni caso i lampioni storici rimarranno installati e continueranno a caratterizzare la parte antica della città. Si vedrà se sarà possibile continuare a tenerli accesi o se resteranno comunque anche solo come elemento estetico caratterizzante del centro storico.