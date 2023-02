Cozze senza tracciabilità e mal conservate: grosso sequestro al Circummarpiccolo

Gli agenti del Commissariato Borgo della Questura di Taranto, in collaborazione con l'Asl, hanno sequestrato circa 1.500 kg di cozze nere, prive di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione. L'ingente quantitativo di mitili è stato trovato all'interno di un furgone fermato per un controllo nella zona del 'Circummarpiccolo'.

Due persone denunciate

Dal mezzo vi era un'ingente fuoriuscita di acqua terminata sul manto stradale. Il materiale è stato sequestrato e, per disposizione del medico dell'Azienda sanitaria locale, è stato distrutto. I due uomini trovati a bordo del furgone sono stati denunciati con l'accusa di commercio di sostanze alimentari nocive.

Un altro sequestro in pescheria

Gli stessi agenti hanno sequestrato altri 11 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità in una pescheria del rione Tamburi a Taranto, dove sono state riscontrate irregolarità. Al momento del controllo, la cella di stoccaggio non era funzionante, compromettendo la salubrità dei prodotti conservati. Al titolare della pescheria è stata elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro, mentre il medico dell'Asl ha disposto la cessazione dell'attività commerciale.