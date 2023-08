Bruno Barbieri in vacanza in Puglia: pazzo per le cozze ripiene. E la ricetta della frisella con il calamaro conquista i social

Bruno Barbieri in vacanza in Puglia. Il noto chef stellato, conduttore di una serie di programmi tv (tra cui "4 hotel"), ha trascorso qualche giorno a Giovinazzo, nel nord Barese. Qui è stato a cena al Romanazzi's Restaurant e all'Hostaria San Domenico, due locali molto noti nella cittadina. Con un gruppo di amici ha assaggiato diversi piatti tipici della cucina pugliese. E ha apprezzato non poco. Pettole, alici fritte, tiella alla barese, favetta e cicorie, cozze ripiene, pisticchia, bombette e sporcamuss. Al termine della cena lo chef stellato ha chiesto al collega dell'Hostaria San Domenico la ricetta di quelle cozze ripiene, che pare lo abbiano colpito non poco.

Serate conviviali, foto e selfie con altri clienti del ristorante e soprattutto con tutto lo staff. Ha anche registrato un video per il ristorante Romanazzi, elogiando lo chef del posto. Barbieri è uno dei tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di trascorrere alcuni giorni in Puglia in quest'estate.

La ricetta della frisella con il calamaro

Dai volti della tv ai politici, il tacco d'Italia resta popolarissimo tra i vip. Ma in questo caso c'è un altro aspetto rilevante: non è facile conquistare il palato di Barbieri, notoriamente molto critico.

Stregato dalla cucina pugliese, nelle scorse ore ha anche riesumato una propria ricetta che si sposa bene con la tradizione barese e salentina dell'estate. Una frisella con il calamaro in umido. Il video della realizzazione risale a circa un anno fa, ma è stato ripostato su Instagram e ha raccolto centinaia di commenti e apprezzamenti. In passato Barbieri era finito nel mirino di alcuni "tradizionalisti" della cucina salentina per aver proposto una ricetta nella quale la frisella veniva cotta. Questa, invece, con i calamari in umido sembra incontrare il favorevole riscontro del popolo del web. Qualche giorno in Puglia sarà servito allo chef stellato anche per ricaricare le pile, per riassaporare una cucina più volte apprezzata. E magari per imparare una nuova ricetta per fare le cozze ripiene. Chissà che non finisca anche questa sui social.