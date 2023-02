A spasso al circolo ricreativo con la pistola carica: arrestato

A spasso con la pistola carica: arrestato.Un 51enne tarantino, Alfonso Solfrizzi, pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso all'interno di un circolo ricreativo nella zona delle «case bianche» al quartiere Paolo VI armato di pistola con il colpo in canna.

La segnalazione e poi l'arresto

Gli agenti, intervenuti in seguito a una segnalazione, lo hanno invitato a uscire dal locale per un controllo. Solfrizzi, che mostrava segni di insofferenza, ha cercato di fuggire spalleggiato da alcuni avventori del circolo ricreativo. Poi ha estratto la pistola che aveva nella cintola e l'ha lanciata sotto le auto in sosta. Gesto che non è passato inosservato. I poliziotti sono riusciti a recuperare l'arma con la matricola cancellata, completa di caricatore con cartucce calibro 7,65 e con il colpo in canna. La perquisizione ha permesso di recuperare nel suo borsello altre 16 cartucce dello stesso calibro di quelle presenti nel caricatore della pistola. Il 51enne è stato condotto in carcere con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e relativo munizionamento.