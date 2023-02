Mar Piccolo, via ai lavori di riqualificazione del lungomare: progetto da 1,7 milioni di euro

Il lungomare si rifà il look: sono partiti i lavori di riqualificazione del primo lotto del waterfront del Mar Piccolo di Taranto, area compresa tra la discesa Vasto e la chiesa di San Giuseppe. Il valore dell'intervento è stimato in circa 1,7 milioni di euro e consentirà di valorizzare la fascia dei giardini che corre lungo via Garibaldi, con un aumento della quota di verde pubblico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la predisposizione per linea e servizi legati alle Brt (il progetto dei bus elettrici veloci).

Il sindaco

«Abbiamo salutato - ha sottolineato il sindaco Rinaldo Melucci, presente nel cantiere per un sopralluogo - tecnici e maestranze : tutti hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro importante e proficuo per il futuro della città. Soprattutto per il futuro di questo quartiere, la Città Vecchia, destinata a cambiar volto rapidamente nei prossimi anni, nel pieno rispetto della sua bellezza».

Questi lavori si agganceranno a quelli già previsti per il secondo lotto del waterfront, che riguarda la porzione adiacente alla chiesa di San Giuseppe e la scalinata che conduce a via Duomo. E' previsto anche un terzo lotto che riguarda la porzione finale del lungomare, fino a piazza Fontana, dove sono previsti (come in piazza Castello) altri lavori di riqualificazione.