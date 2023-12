Piero Armenti pazzo di Bari e dei suoi panzerotti. Poi pranzo con le cozze tarantine. Video

Piero Armenti torna a Bari ed è subito panzerotti time. Già, lo scrittore, giornalista ma soprattutto urban explorer conosciuto in Rete per il suo progetto "Il mio viaggio a New York", è in Puglia. Domani - 6 dicembre - infatti presenterà il suo libro "New York. Metro per metro" nel centro commerciale Bariblu, alle 17.30. L'influencer o blogger da 490mila follower solo su Instagram, salerinato di nascita newyorkese d'adozione è in Puglia insieme ai suoi genitori proprio per il tour di presentazione del suo libro e come sua abitudine non ha raccontato via social il suo "viaggio" alla scoperta delle bontà culinarie pugliese. A cominciare dai panzerotti di Bari passando per le cozze tarantine.

I panzerotti

«Quanto sono buoni i panzerotti – dice rivolgendosi ai suoi follower mentre ne addenta uno – voglio pagare un panzerotto un euro, e non 10 dollari come a New York. Voglio rimanere a vivere a Bari!».

Le cozze tarantine

«Che fai vieni in Puglia e non ti mangi le piccole cozze di Taranto? Sono saporitissime» dice assaggiandone una mentre il padre è ai fornelli per preparare il pranzo.