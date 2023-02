I parcheggiatori abusivi nel mirino dei vigili e arrivano i daspo urbani

La presenza nelle strade di Taranto di un numero maggiore di vigili urbani, oltre a qualche lamentela per un maggior rigore nel sanzionare violazioni al codice della strada, comporta però anche innegabili vantaggi nel contrasto di piccoli e grandi fenomeni illeciti, alcuni dei quali particolarmente odiosi come ad esempio quello dei parcheggiatori abusivi.

Controlli a tappeto



Si inserisce in questo contesta una serie di interventi contro l'abusivismo di vario tipo e le violazioni al codice della strada, da parte delle pattuglie della Polizia Locale. Particolare attenzione continua a essere posta, appunto, nel contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi di concerto con le altre firze dell'ordine. Solo negli ultimi due giorni ne sono stati intercettati tre, due in piazza Archita e uno in piazza Castello, nei confronti dei quali si è proceduto con la denuncia e con il sequestro delle somme percepite indebitamente. In tutti i casi si tratta di recidivi, già raggiunti da Dacur, provvedimento comunemente noto come "daspo urbano". Episodi che sicuramente confortano gli automobilisti tarantini sottoposti a vessazioni semplicemente intollerabili, spesso condite anche da minacce e da danneggiamenti alle proprie vetture in caso di diniego al "pizzo", presentato come la richiesta di 50 centesimi o un euro per il caffè. Purtroppo, però, nonostante questi interventi si assiste ad una reiterazione del reato da parte degli stessi soggetti sanzionati ai quali evidentemente non incute particolare timore il daspo urbano. Individui che sono evidentemente disposti a rischiare anche di peggio quando puntualmente si ripresentano sul luogo del "delitto" in barba al provvedimento comminato nei loro confronti.



Anche contro l'abusivismo commerciale sono stati effettuati degli interventi, in particolare in via D'Aquino, dove sono state verbalizzate due persone con relativo ordine di allontanamento. Si tratta di venditori ambulanti che sono soliti piazzarsi agli incroci con via De Cesare o via Acclavio per provare a piazzare per lo più cover di smartphone.

Per quanto riguarda invece le violazioni del codice della strada, sono stati effettuati diversi posti di controllo, cui hanno partecipato anche gli agenti neo assunti. Da segnalare diverse sanzioni per mancanza della revisione periodica e per l'omesso uso delle cinture di sicurezza ma anche multe per auto parcheggiate in divieto di sosta.

L'assessore



«Pur trattandosi di interventi ordinari ha sottolineato l'assessore Cosimo Ciraci va sottolineata la loro piena aderenza alle indicazioni ricevute dal sindaco Rinaldo Melucci, circa la necessità di non adottare alcuna tolleranza nei confronti di questi fenomeni, a tutela della qualità della vita dei cittadini, della loro sicurezza e del corretto esercizio delle attività commerciali».

I residenti



Una linea condivisa ampiamente dal Comitato residenti via Liguria, arteria particolarmente congestionata dal traffico: «Ma qui i vigili non ci sono mai! Quante volte lo abbiamo sentito dire? Ora che finalmente sono stati assunti e si vedono (più sulle vie principali, ma è già qualcosa), giù lamentele. Ed ovviamente... contro i vigili. Mai sia ad invitare la gente a non prenderla proprio, questa benedetta auto. Se tutti la prendiamo, non ci sarà mai posto per tutti in ogni caso. Mezzo, poi, tra i più inquinanti e nocivi in assoluto, tra l'altro, cosa sempre sottaciuta. Le città veramente evolute, ne ostacolano l'utilizzo, non lo promuovono. Ricordiamoci che a breve ci saranno anche le processioni. Vogliamo il solito caos? (con smog annesso, e perdoni in mezzo alle auto, sì, pure questo abbiamo visto l'altr'anno). Più bus, bici, monopattini, e le buone vecchie camminate di una volta, quando non la totale chiusura al traffico. che servirebbe piuttosto e più zone pedonalizzate».

