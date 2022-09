Volley, l'Italia under 20 vince l'Europeo: oro per due pugliesi

L'Italia del volley fa l'en plein e conquista ancora una medaglia d'oro con la vittoria dell'Europeo Under 20 da parte degli azzurrini di Matteo Battocchio che questa sera a Montesilvano in finale hanno battuto 3-2 i pari età della Polonia. Con questa, il medagliere di casa Fipav sale a quota 12 con 11 ori e 1 bronzo dal 4 luglio. Sono 6 su 6 le medaglie d'oro europee conquistate in tutte le categorie giovanili in questa stagione.

Due pugliesi in squadra

Nell'Italia U20 campione d'Europa i pugliesi Alessandro Fanizza (2003) e Cosimo Balestra (2004) di Francavilla Fontana e il pugliese d'adozione, il calabrese Gabriele Laurenzano (2004) tutti cresciuti nella Materdominivolley.it Castellana Grotte.