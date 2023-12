Su Rai2 il docufilm sulla Nazionale di pallavolo di Fefè De Giorgi

Un documentario sugli Europei di pallavolo maschili e femminili ambientati in onda domani sera su Rai2. Il docufilm è diretto da Mario Maellaro, realizzato da Af Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo. Dopo le produzioni sui successi dell'Italvolley, in questo caso va in scena una sconfitta: la finale persa contro la Polonia.

Il film è un viaggio con aneddoti, backstage, riprese negli spogliatoi, vita privata e abbracci lunghi una vita. Tra i protagonisti c'è inevitabilmente il commissario tecnico salentino Fefè De Giorgi.

Il docufilm

Grande spazio anche ai trasferimenti della squadra tra una sede e l'altra. E poi le immagini dal Palaflorio di Bari, dove l'Italia maschile ha giocato per due volte.

Il racconto, curato dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, ruota attorno alle due Nazionali tricolori chiamate a recitare una parte da protagoniste durante i Campionati Europei organizzati in Italia, due squadre capaci nel biennio precedente di raggiungere risultati straordinari come le splendide vittorie alle rassegne continentali 2021 e il magnifico successo della Nazionale maschile nella rassegna iridata in Polonia.

"Semprexsempre - Noi Italia", dal grido di battaglia degli azzurri di De Giorgi, andrà in onda domani sera alle 23.10 su Rai2 e sarà poi disponibile on demand su RaiPlay.