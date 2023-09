L'Italia di De Giorgi vince anche all'Auditel: la diretta contro la Francia è la trasmissione più vista. Battuti Alberto Angela e Massimo Ranieri

La Nazionale italiana di pallavolo di Fefè De Giorgi vince anche all'Auditel. Schiantata la Francia di Andrea Giani, il compagno di squadra di sempre nella Generazione dei Fenomeni. A Roma l'Italia vince 3-0 e conquista la finale contro la Polonia. E lo stesso successo arriva in tv. I dati Auditel di ieri premiano gli azzurri di De Giorgi, visti in media da 3.012.000 telespettatori su Rai 2, con il 16,20% di share. Meglio della miniserie di Canale 5 (La Voce che hai dentro, con Massimo Ranieri), che si ferma al 14,45% di share. Ulisse (con Alberto Angela) su Rai 1 invece resta all'11,68%. Da segnalare che la Nazionale di pallavolo era in diretta anche su Sky, dove ha raccolto altri due punti percentuali di share. Insomma, Italia-Francia è stata la regina della prima serata anche in tv.

E in tutto la Nazionale italiana è già stata vista dal vivo, durante gli Europei, da oltre 100mila persone, con un incasso di più di tre milioni di euro.

La manifestazione giocata per intero in casa è stata un successo. Al di là di come andrà la finale, Fefè De Giorgi ha già vinto nel cuore degli italiani: il Paese ha riscoperto la volleymania, anche grazie al fatto che ha potuto toccare con mano l'entusiasmo di una squadra giovane, dalla faccia pulita e soprattutto vincente. Anche a Bari è stato un successo: circa 11mila spettatori in due partite, i tricolori al vento e una sfida bellissima contro l'Olanda. Così De Giorgi ha già vinto.