​Italia-Olanda di pallavolo, spettatori d'eccezione in platea

L'attesa è finita. Tre giorni dopo la travolgente ondata di entusiasmo e la brillante vittoria negli ottavi di finale sulla Macedonia, al PalaFlorio di Bari si riaccendono i riflettori e la passione della Puglia per la pallavolo ai massimi livelli.

E sono diversi gli spettatori d'eccezione al Palaflorio per Italia Olanda a partire dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e dal sindaco di Lecce Salvemini.

Un altro grande evento, sold out assicurato, a distanza di poche ore andrà in scena nell’impianto del capoluogo, tra la soddisfazione del presidente della Fipav italiana Giuseppe Manfredi che ha contribuito a portare la Nazionale nel “suo” territorio. Quella di questa sera (partita iniziata alle ore 21), per gli azzurri di coach Fefè De Giorgi è una tappa fondamentale nella corsa al primo posto del podio negli Europei.