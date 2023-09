Magia azzurra a Bari: l'Italia batte l'Olanda e vola a Roma per le semifinali

Magia azzurra. A Bari l'Italia del volley, allenata dal salentino Fefè De Giorgi, vince contro l'Olanda nei quarti di finali dell'Europeo (vendicando, almeno in parte, quella finale olimpica del 1996 ad Atlanta) e vola a Roma per semifinale e finale. Adesso c'è la Francia. Davanti a 5.280 spettatori (sold-out del Palaflorio, incasso da 212mila euro), è una notte magica per gli azzurri, seppur con qualche affanno, anche per via di una partita quasi perfetta da parte degli orange, bravi a dominare il primo set anche grazie alle migliori percentuali in battuta. L'Italia ci mette un po' a trovare le misure ma poi viene fuori. E alla fine fa festa.

La partita

L'Olanda parte meglio e vince il primo set 25-19, inutili i tentativi di recupero in extremis degli azzurri, in una cornice di pubblico semplicemente meravigliosa.

Lo schiaffo del primo set diventa una sveglia per l'Italia, che vince secondo e terzo set (25-17 e 25-16). Ma l'Olanda dell'italiano Piazza (e del vice Hankie Held, che vinse quell'Olimpiade) non molla e nel quarto set prova a prendere il largo. Ci riesce, l'Italia ci crede fino all'ultimo, ma deve arrendersi: 23-25.

Nel tie-break subito due punti degli orange, poi viene fuori la squadra di De Giorgi. Quando l'Olanda torna sotto (9 a 11), ci pensa una bomba di Daniele Lavia - da queste parti di casa, per aver giocato a Castellana Grotte - a riportare le cose in ordine. L'Olanda, però, non molla e va sul 10-12. De Giorgi manda in campo Riccardo Sbertoli ma il giocatore di Trento sbaglia la battuta e l'Olanda torna a crederci. Ma c'è poco da fare. I due punti finali di Lavia mandano De Giorgi a Roma per la final four.

Le parole di De Giorgi

Le parole di Fefè De Giorgi a RaiSport alla fine della partita: «Siamo contentissimi perché abbiamo dovuto tirare fuori l'animo guerriero. L'Olanda ha fatto buonissime cose, abbiamo concesso qualcosa e siamo rimasti aggrappati alla partita, senza mai staccarci, neppure quando spingevano. Russo? Mi hanno parlato di una distorsione, vediamo e capiremo l'entità di questa distorsione. Se capita un infortunio adesso è un problema. Mi auguro che non sia nulla di grave, anche per averlo a disposizione almeno in parte. Di nuovo contro Andrea Giani? Di nuovo, è vero. Per fortuna non è una sfida a botte (sorride, ndr), altrimenti perderei». E se alla fine l'eroe dei tre mondi vincesse anche in casa?