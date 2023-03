Il Salento senza tempo di De Giorgi: domani in regalo con Quotidiano il secondo dei quattro fascicoli di un'opera irripetibile

È prevista esclusivamente per sabato 1° aprile, l’uscita in edicola - in abbinamentocon Nuovo Quotidiano di Puglia - del secondo fascicolo dei bozzetti di viaggio sul, redatti da Cosimo- scienziato e ricercatore poliedrico e illuminato - tra il 1882 e il 1888. L’opera (Edizioni Grifo, col sostegno del Consiglio regionale di Puglia, iniziativa valida solo nei territori di Brindisi, Lecce e Taranto) suddivide in quattro fascicoli il lavoro originale in due tomi di De Giorgi.Sabato scorso grande entusiasmo e interesse per l’uscita del primo fascicolo. Il terzo e quarto saranno in edicola - sempre in abbinamento gratuito con il giornale - esclusivamente sabato 8 e sabato 15 aprile.De Giorgi racconta i paesi, gli scenari, le piazze degli attuali territori di Lecce, Brindisi e Taranto. Un percorso tutto da gustare, tra vivaci annotazioni e suggestivi disegni su paesaggi, luoghi e monumenti. Un lavoro da non perdere. Prenotatelo in edicola.