Numeri record in campo e fuori per l’Italvolley di Fefè De Giorgi. Mercoledì scorso è stato “sold out” anche in tv per gli Azzurri con dati di ascolto che continuano a crescere parallelamente all’entusiasmo che aumenta tra tifosi ed appassionati intorno alla nazionale allenata dal tecnico salentino. Sono stati 1.867.000 i telespettatori che hanno seguito la sfida tra Italia e Germania, conclusa al tie break a favore degli azzurri, su Rai2 con uno share del 11,8 per cento mentre su Sky Sport 211.000 persone hanno assistito alla gara, con 694.000 contatti unici. Oltre 2.000.000 le persone quindi che mercoledì sera, insieme alle 5.275 presenti al PalaRossini di Ancona, hanno seguito la gara conclusiva della Fase a Gironi che ha visto gli azzurri conquistare la quinta vittoria su cinque gare.

L’entusiasmo è già alle stelle a Bari, dove ieri è arrivata la Nazionale italiana che si appresta ad affrontare la Macedonia del nord nella gara valida per gli Ottavi di finale del campionato europeo. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle ore 18 al PalaFlorio di Bari. Saranno quattro le gare che saranno ospitate nell’impianto del capoluogo pugliese valide per gli Ottavi di Finale tra domani e domenica 10 settembre con orari di gara alle 18 e alle 21. Sullo stesso campo si giocheranno anche i Quarti di Finale martedì 12 settembre con gli stessi orari di gara, alle 18 e alle 21.

L’Italia è arrivata quindi in Puglia con un ruolino di marcia fatto di cinque vittorie su cinque gare, un cammino straordinario che lascia ben sperare per il prosieguo della manifestazione. Dicevamo dell’attesa che sale con il passare delle ore a Bari con un PalaFlorio che si preannuncia gremito visto l’andamento della prevendita dei biglietti con un’ampia richiesta da tutta Italia e da tutta Europa per un evento sportivo di altissimo livello. A Bari arriveranno anche Polonia, Olanda e Serbia, nazionali tra le migliori in Europa con atleti del calibro di Leon, Atanasijevic, Nimir Abdel Aziz per citarne alcuni.

Il presidente del Cr Fipav Puglia, Paolo Indiveri, ieri ha dato il benvenuto agli azzurri di De Giorgi: «In città e più in generale in tutta la regione si registra fermento, le ore passano e l’atmosfera si sta riscaldando. La richiesta aumenta a dismisura, c’è tanta attesa e voglia di vedere questa nazionale che sta facendo impazzire l’intera nazione guidata da un tecnico pugliese, salentino. C’è voglia e tanta aspettativa. Speriamo di riuscire a fare la nostra parte come organizzazione, speriamo di mantenere gli standard organizzativi che ha sempre avuto negli ultimi anni, ma vogliamo far sentire tutto l’amore e la passione di questa regione ad una squadra che ci sta facendo sognare. Stiamo lavorando alacremente, abbiamo una squadra di volontari e di collaboratori che ormai da mesi sono al lavoro. Il nostro obiettivo è accompagnare gli azzurri verso Roma, nel miglior modo possibile. Ci tengo a ringraziare chi ci ha supportato per riuscire a mettere in piedi questo evento, dalla Federazione Italiana Pallavolo che ha creduto in noi, alla Regione Puglia e Puglia Promozione vicini all’evento, il Comune di Bari e gli sponsor locali, senza di loro ovviamente tutto ciò non era possibile. Questo evento sicuramente aiuterà la nostra terra dal punto di vista economico e della visibilità, a confermarsi a livelli altissimi». L’evento è cofinanziato dall’Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione. PO Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI Azione 6.8.