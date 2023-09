L'Italia di De Giorgi perde a Roma contro la Polonia: è la rivincita dei biancorossi

L'Italia perde la finale dell'Europeo di volley. Troppo forte, questa volta, la Polonia, che si impone a Roma per 3-0, nonostante la reazione dei ragazzi di Fefè De Giorgi (commissario tecnico salentino) nel terzo set.

La partita

Nel primo la Polonia si impone 25-20, prendendo il largo, praticamente, sin dall'inizio. Da apprezzare, però, la bellissima atmosfera al Palaeur di Roma: quasi 11mila spettatori, tra cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel secondo set la Polonia si impone 25-21. Nell'ultimo l'Italia resta in vantaggio per una buona parte, poi ancora il predominio dei biancorossi, sicuramente superiori a muro e in difesa. Alla fine è 25-23, con la Nazionale che resta aggrappata al match finché può, poi deve lasciar andare la partita e la coppa. Dopo un europeo e un mondiale vinto proprio in Polonia, a Katowice, questa volta sono i polacchi a imporsi a Roma.