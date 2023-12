Euro2024, tutte le squadre qualificate: Portogallo e Francia da prime, sorpresa Albania. Favola Lussemburgo

Euro2024 comincia a prendere forma. Sono finora 21 le squadre già sicure del pass per i campionati Europei, in programma in Germania nel prossimo giugno. Oltre alla Nazionale tedesca, padrona di casa e quindi qualificata di diritto, sono stati assegnati anche gli ultimi posti disponibili attraverso la fase a gironi, con altre tre squadre che accederanno attraverso i playoff tra le migliori terze. Ecco la situazione girone per girone.

Girone A

Tutto deciso nel gruppo A, dove a qualificarsi sono Spagna e Scozia.

Eliminata, un po' a sorpresa, la Norvegia di Haaland, niente da fare nemmeno per la Gerogia di Kvaratskhelia.

Spagna 21 (qualificata)

Scozia 17 (qualificata)

Norvegia 11

Georgia 8

Cipro 0

Girone B

Tutto facile per la Francia nel gruppo B, che stacca il pass da prima del girone precedendo l'Olanda.

Francia 21 (qualificata)

Olanda 15 (qualificata)

Grecia 12

Irlanda 6

Gibilterra 0

Girone C

Il pareggio contro l'Ucraina (0-0) regala all'Italia il pass per Euro2024 grazie agli scontri diretti. Gli azzurri si qualificano da secondi del girone dietro l'Inghilterra

Inghilterra 20 (qualificata)

Italia 14 (qualificata)

Ucraina 14

Macedonia del Nord 8

Malta 0

Girone D

Vola la Turchia di Vincenzo Montella, che si è già qualificata per la fase a gironi di Euro2024. Ancora da assegnare il secondo pass, conteso da una tra Croazia e Galles.

Turchia 17 (qualificata)

Croazia 16 (qualificata)

Galles 12

Armenia 8

Lettonia 3

Girone E

Sorpresa Albania nel gruppo E. I balcanici hanno staccato già il pass per gli Europei, così come la Repubblica Ceca, che ha battuto, in un inaspettato spareggio per il secondo posto, la Moldavia.

Albania 15 (qualificata)

Repubblica Ceca 15 (qualificata)

Polonia 11

Moldavia 10

Isole Far Oer 1

Girone F

Tutto deciso nel gruppo F, con il Belgio di Lukaku e l'Austria già certi di volare a Euro2024. Eliminata la Svezia

Belgio 20 (qualificato)

Austria 19 (qualificata)

Svezia 10

Azerbaijan 7

Estonia 1

Girone G

Ungheria e Serbia sono le due qualificate del gruppo G.

Ungheria 18 (qualificata)

Serbia 14 (qualificata)

Montenegro 11

Lituania 6

Bulgaria 4

Girone H

Nel gruppo H la Danimaarca si qualifica da prima del girone insieme alla Slovenia, seconda.

Danimarca 22 (qualificata)

Slovenia 22 (qualificata)

Finlandia 18

Kazakistan 18

Irlanda del Nord 9

San Marino 0

Girone I

Primo posto a sorpresa per la Romania nel girone I, che precede la Svizzera: entrambe saranno a Euro2024.

Romania 19 (qualificata)

Svizzera 17 (qualificata)

Israele 12

Kosovo 11

Bielorussia 9

Andorra 2

Girone J

Il Portogallo domina il gruppo J qualificandosi a punteggio pieno ai prossimi Europei. Festeggia anche la Slovacchia, mentre la favola Lussemburgo cercherà un lieto fine negli spareggi.

Portogallo 30 (qualificato)

Slovacchia 22 (qualificata)

Lussemburgo 17

Islanda 10

Bosnia ed Erzegovina 9

Liechtenstein 0