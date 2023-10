Bari aspetta la Nazionale e si colora d'azzurro: già venduti 50mila biglietti

Strade e negozi «vestiti» di azzurro, allestimenti ed eventi a tema e illuminazioni ad hoc. Bari si prepara così ad accogliere la Nazionale di calcio che, dopo sette anni, il prossimo 14 ottobre torna allo stadio San Nicola in occasione di Italia-Malta, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il Comune, in collaborazione con la Figc, ha deciso di supportare la presenza della squadra con una serie di eventi e attività che coinvolgeranno i cittadini e che interesseranno luoghi simbolici e attività commerciali nei giorni che precedono l'evento.

Da domani a sabato con "Le vie degli Azzurrì" la città si colorerà con allestimenti e vetrine a tema.

Saranno inoltre organizzati eventi dedicati alla storia della Nazionale con l'esposizione di maglie storiche, foto, e proiezioni di filmati di repertorio. Ci sarà poi spazio per mostre, momenti musicali e proposte gastronomiche dedicate agli Azzurri o alla contaminazione fra la cucina barese e quella maltese. Contemporaneamente lo stadio san Nicola e alcuni dei più importanti monumenti e luoghi della città si illumineranno di azzurro, accompagnando Bari fino al giorno della partita. Proprio il 14 sarà inoltre siglato il gemellaggio fra la città di Bari e la città maltese di Siġġiewi. Nel frattempo sono già 49mila i biglietti venduti e si va verso il tutto esaurito.