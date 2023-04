Zavettieri: «Taranto e Francavilla, 90' da brividi sulla strada dei play off»«»

Calabrese di nascita, pugliese d’adozione: Nunzio Zavettieri, con un passato ai timoni di Bari, Bisceglie e Francavilla, traccia il bilancio in merito all’avvincente lotta playoff nel raggruppamento C di Serie C focalizzandosi, in particolare, sui cammini di Taranto e Virtus.

Mister Zavettieri, si prevede un’ultima giornata di fuoco: quali sono le sue considerazioni?

«È una lotta talmente intrigante che ogni appassionato di calcio, alla vigilia di un nuovo campionato, si augura che si possa giungere alla fine con così tante situazioni in bilico. Sarà un ultimo turno all’insegna del pathos anche perché raramente, a 90’ dal termine, ci sono ancora così tanti verdetti da scrivere».

La vera sorpresa è il Taranto che, se il campionato fosse finito domenica scorsa, sarebbe ai playoff.

«Il Taranto si è reso protagonista di un percorso in crescendo e il decimo posto attuale è frutto di lavoro, organizzazione ed equilibrio: disputare gli spareggi significherebbe mettere in cassaforte un risultato sportivo eccezionale».

Quanto ha influito l’apporto di Capuano?

«Mister Capuano è stato capace innanzitutto di capire il reale valore dell’organico e di adattarlo alle sue esigenze di natura tecnico-tattica. I frutti, d’altronde, sono stati raccolti e centrare i playoff significherebbe regalarsi la ciliegina sulla torta».

Contro ogni previsione, la situazione è più rosea a Taranto piuttosto che a Francavilla: la Virtus potrebbe clamorosamente mancare l’accesso agli spareggi.



«E ne sono profondamente rammaricato per il presidente e in generale per la società: avendoci lavorato per un determinato periodo, so quanto ci tengano che vengano raggiunti risultati importanti e qual è la loro passione e competenza. Sicuramente, anche in base agli sforzi fatti in sede di mercato, ci si aspettava che il Francavilla avrebbe centrato i playoff in maniera molto più tranquilla: se dovessero essere mancati, sarebbe sicuramente un peccato».«Purtroppo annate come questa possono capitare, ma non è ancora tempo di fare processi: domenica c’è una partita che, se vinta, garantirebbe quasi certamente i playoff e poi si sa che dal 30 aprile in poi inizierà un altro campionato considerando le tante partite in programma».«In realtà è abbastanza complicato prevedere ciò che potrà accadere domenica: questo campionato ci ha abituato a una serie repentina di cambiamenti, e i risultati di qualche giorno fa ne sono la riprova, che azzardare qualcosa è difficilissimo».«A me hanno sorpreso tantissimo i giovani che il Taranto ha in organico, così come quelli della Virtus anche se ogni allenatore vorrebbe avere al centro del suo attacco un calciatore come Patierno: sta disputando un’annata semplicemente perfetta».