Lecce-Cremonese, tutto quello che c'è da sapere per raggiungere il "Via del Mare" e parcheggiare auto, moto, biciclette e scooter

Come annunciato all’esito della Commissione pubblico spettacolo del 15 settembre scorso, da domenica 2 ottobre, in occasione delle partite casalinghe del Lecce, cambia la viabilità attorno allo stadio. Di seguito, in sintesi, le modalità con le quali sarà possibile raggiungere lo Stadio Ettore Giardiniero.

Trasporto pubblico locale, linea “Stadio in bus”.

Linea di trasporto pubblico dedicata ai tifosi messa a disposizione da Comune ed Sgm. La linea è attiva da tre ore prima della partita, ed effettua le seguenti fermate: Libertà-Roma, P.zza Palio, Libertà-S. Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Orsini del Balzo, Battisti.

A questo link tutte le informazioni: https://www.sgmlecce.it/archivio-news/item/575-stadio-con-il-bus.

In automobile

Per giungere in automobile allo Stadio è consigliabile utilizzare la Tangenziale Est, utilizzando le seguenti uscite:

Uscite 8A “Settelacquare”: l’uscita consente di raggiungere, attraversando viale della Cavalleria e Via Lodi i parcheggi di Settelacquare e di Viale Roma/Mercato Bisettimanale.

Uscite 7A “Stadio”: sono le uscite più vicine allo Stadio, disponibili in entrambi i sensi di marcia per chi proviene da Brindisi e da Maglie/Gallipoli. Le uscite 7A conducono sulla SP 364 Lecce-San Cataldo direzione Lecce e consentono di risalire verso Viale Giovanni Paolo II e Via Scrimieri, dove è possibile parcheggiare l’automobile a bordo strada. Il parcheggio sulle rampe della Tangenziale è vietato.

Dove parcheggiare?

Nei parcheggi di Settelacquare (29 minuti a piedi dallo Stadio) e di Viale Roma/Mercato Bisettimanale (10 minuti) o in Piazza Palio (20 minuti);

Su viale Giovanni Paolo II, a bordo strada, sulla corsia esterna in direzione centro città;

Su Via Scrimieri nel senso di marcia in uscita dalla città, per favorire il deflusso ordinato delle auto al termine della partita;

I possessori di pass auto rilasciati da U.S. Lecce possono utilizzare i parcheggi di Piazzale Rozzi e Piazzale Adamo dedicati alle persone con disabilità con pass CUDE, al personale addetto all’organizzazione e gestione dell’evento sportivo e agli abbonati più anziani di età, secondo lo scorrimento delle liste anagrafiche. L’accesso ai parcheggi è gestito da U.S. Lecce attraverso propri steward.

A questo link le istruzioni per richiedere il pass alla Società: https://bit.ly/passuslecce

In bicicletta, motorino e scooter

Per chi raggiunge lo stadio utilizzando mezzi a due ruote sono a disposizione apposite aree di sosta nei Piazzali Rozzi e Adamo.



Con la mobilità elettrica in sharing

Su tutto il territorio comunale sono presenti monopattini, scooter, bici elettriche fornite dalle società BitMobility e Reby. Scaricando le app dei fornitori del servizio è possibile rintracciare il mezzo geolocalizzato più vicino e noleggiarlo per raggiungere lo Stadio.



Tutte le info sul servizio di BitMobility sono al seguente link: https://bitmobility.it/app-monopattino-elettrico-lecce/