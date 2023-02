Lecce, a Cremona per riprendere la corsa. Tornano Gallo e Gonzalez

Sarà un’altra battaglia e questa volta il Lecce dovrà fare di tutto per evitare di uscirne nuovamente a mani vuote. Dopo aver perso due scontri diretti di fila contro Verona (in trasferta) e Salernitana (in casa), oggi la squadra allenata da Marco Baroni è attesa dal delicato confronto esterno con la Cremonese Si sperava che la gara di Coppa Italia di mercoledì scorso contro la Roma potesse togliere qualche altra certezza ai ragazzi di mister Ballardini , relegati all’ultimo posto in classifica del campionato di serie A e già con un piede nel torneo cadetto, e invece il colpaccio messo a segno all’Olimpico ha galvanizzato i grigiorossi che ora sono tornati a credere nell’impresa della salvezza potendo contare anche sul prezioso contributo dello specialista Ballardini.Oggi però il Lecce ha la possibilità di spegnere sul nascere il ritrovato entusiasmo della Cremonese - fin qui ancora a secco di vittorie in campionato - ma può farlo solo in un modo, uscendo dallo Zini con un risultato positivo. Perché, alla luce del grave ritardo in classifica (-10 dallo Spezia, -12 da Lecce e Sassuolo), per continuare a sperare nella salvezza i grigiorossi hanno l’obbligo di battere Hjulmand e compagni. Fermo restando che potrebbe pure non bastare perché in seguito serviranno comunque tante altre vittorie per raggiungere l’obiettivo finale. Rispetto alla gestione-Alvini, l’attuale Cremonese oltre a dare filo da torcere a tutti, grandi e piccole della serie A, adesso ha cominciato anche a fare qualche risultato. E pure di grande prestigio. In campionato ad esempio ha conquistato un punto pesante in casa del Bologna mentre in Coppa Italia ha eliminato prima il Napoli allo stadio Maradona e, come detto, mercoledì scorso anche la Roma all’Olimpico. La squadra gioca bene, è molto aggressiva e soprattutto non molla mai.Ci vorrà quindi il miglior Lecce, ad esempio quello delle imprese compiute contro Atalanta, Lazio e Milan, per riprendere il cammino interrotto bruscamente a Verona, dopo sei turni di imbattibilità. C’è da sperare in primis che la squadra abbia capito la lezione perché sarebbe un suicidio collettivo continuare a subire gol come quelli incassati prima col Verona e poi con la Salernitana.Contro la Cremonese mister Baroni dovrà rinunciare al centrocampista Maleh e all’attaccante Ceesay , entrambi costretti ad alzare bandiera bianca per infortunio. Di conseguenza lo spagnolo Gonzalez si riprenderà il posto di mezz’ala sinistra ed in più Gallo tornerà ad agire sulla fascia mancina della linea difensiva giallorossa. Partiranno dalla panchina gli ultimi acquisti di gennaio, i difensori centrali Ceccaroni Romagnoli , quest’ultimo cremonese doc. A proposito, Baroni guida la colonia degli ex grigiorossi di cui fanno parte anche Baschirotto, Colombo, Di Francesco e Strefezza; Valeri è l’unico ex giallorosso. Non ci saranno nel settore Ospiti i tifosi leccesi residenti in Puglia per decisione delle autorità di governo. In segno di solidarietà, anche gli ultrà della Cremonese hanno fatto sapere che non accederanno allo stadio. Fischio d’inizio alle ore 15 affidato all’esperto Orsato , una garanzia per tutti.