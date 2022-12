Lo aveva detto il “barone” Franco Causio in una recente intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia: «Gennaio sarà un mese cruciale per le sorti del Lecce». Parole sacrosante, dettate da chi ha esperienza da vendere avendo profonda conoscenza del campionato di serie A e delle vicende della squadra giallorossa.

Calendario alla mano, il Lecce si appresta a vivere un mese terribile, ricco di impegni ravvicinati, tutti molto importanti sulla strada della salvezza. Dal 4 gennaio 2023, giorno fissato per la ripresa della serie A dopo la lunga sosta per i mondiali in Qatar, al 4 febbraio capitan Hjulmand e compagni saranno chiamati ad affrontare ben quattro scontri diretti e due sfide contro squadre in lotta per le posizioni di vertice.

Si comincia, come detto, mercoledì 4 gennaio. Alle quattro e mezzo del pomeriggio, i ragazzi di Baroni scenderanno in campo allo stadio Via del Mare per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Un test impegnativo considerato il valore tecnico degli avversari che per l’occasione presenteranno al centro dell’attacco Ciro Immobile, al rientro dopo il grave infortunio che l’ha costretto a saltare molte gare del periodo pre-mondiali. Tra l’altro, un Immobile pure affamato di gol visto che non segna in gare ufficiali dallo scorso mese di ottobre. Un problema in più per Falcone e compagni che dalla loro avranno la compattezza di un gruppo capace di staccarsi dalle zona rossa rossa della classifica dopo le prime quindici giornate di campionato. A distanza di quattro giorni dal match con la Lazio, e con appena tre allenamenti nelle gambe, domenica 8 gennaio i ragazzi di Marco Baroni andranno a far visita allo Spezia (fischio d’inizio alle ore 15) nel primo dei quattro scontri diretti in calendario in avvio di 2023. Superfluo, in questo caso, parlare dell’importanza dei punti in palio.

Il tour de force del Lecce proseguirà sabato 14 gennaio: lo stadio Via del Mare ospiterà alle ore 18 i campioni d’Italia del Milan a pochi giorni dalla finale di Supercoppa italiana contro l’Inter (i rossoneri si trasferiranno a Riyadh, in Arabia Saudita, sede del match, direttamente dal Salento con un volo charter in partenza dall’aeroporto di Brindisi). Un altro impegno di sabato, questa volta in trasferta, vedrà il Lecce in campo il 21 gennaio, alle ore 15, nello scontro diretto del “Bentegodi” con i padroni di casa dell’Hellas Verona.

Quindi, venerdì 27 gennaio, in occasione della prima giornata del girone di ritorno, i giallorossi giocheranno un’altra gara vitale per la permanenza nel massimo campionato italiano. Alle ore 20.45 lo stadio Via del Mare sarà teatro dello scontro-salvezza con la Salernitana, già battuta a domicilio nel girone di andata. Il mese terribile si concluderà sabato 4 gennaio in casa della Cremonese (ore 15), altra rivale nella corsa per la salvezza. Per gli uomini di mister Baroni sarà fondamentale uscire da questo filotto di partite conservando un buon margine di punti sulle inseguitrici in vista dello sprint finale.